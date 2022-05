Meditação e cura

A educação católica tradicional não conseguiu responder as questões do professor Wanderley Paris, 42. O texto bíblico parecia limitado, e uma sensação de vazio permanecia. O yoga deu as primeiras pistas para que ele começasse a estudar e praticar ensinamentos budistas, mas foi uma experiência ligada à própria saúde que confirmou o que antes era intuitivo. Em 2007, o curitibano foi diagnosticado com uma doença rara, a fibrose retroperineal idiopática, um processo inflamatório crônico que comprimia o uréter. Ao tratamento doloroso e incerto Wanderley decidiu associar uma intensiva meditação budista tibetana. Ele considera que ali começava seu processo de autocura. O que parecia duvidoso para os médicos surpreendeu até o paciente, que, em poucos meses de meditação, conseguiu dominar a dor. Atualmente, os exames mostram que a inflamação diminuiu sensivelmente. Wanderley seguiu investigando como foi capaz de reagir a essa situação. Tornou-se mestre, discípulo de Lama Padma Samten. Resolveu expandir o conhecimento entre seus alunos de ensino médio (ele é graduado em letras) e fundou a própria escola, o Dharmaste, onde introduz o budismo e investe no programa Buda na Mochila - Budismo para Jovens. De passagem por Salvador, Wanderley falou à Muito.

O senhor afirma que a meditação o ajudou a melhorar de uma doença grave. Aposta nisso como uma alternativa a tratamentos médicos tradicionais?

Em meu caso, a meditação veio como cura efetivamente. Depois de tentar outros tratamentos - sem resultados -, os médicos já não tinham mais opções. Entendi que a mesma mente que adoece, cura. E, através da prática de algumas técnicas simples, que estão verdadeiramente ao alcance de todos, o resultado foi a libertação de um quadro, até então, totalmente desfavorável. Hoje, ensino essa técnica.

E no que ela consiste?

Na visualização e autossugestão de cura. De tanto fazer exames de imagem, como tomografias e ressonâncias, "criei" uma máquina própria de cura. De modo análogo ao exame, conseguia me ver nessa máquina, que ao me escanear, enviava uma luz curativa, substituindo células doentes por células saudáveis.

A meditação pode ser considerada sob o viés de saúde e não, necessariamente, apenas uma busca espiritual?

Perfeitamente. O budismo pode ser praticado sem verniz religioso. É uma ciência que se ocupa em estudar a mente, levando-nos a um estado de libertação dos condicionamentos a que estamos sujeitos.

Mas muita gente busca tratamentos espirituais para tratar problemas físicos e acaba encontrando falsas promessas. No que a meditação é diferente?

A meditação é um caminho de experiências, e experiência é algo intransferível. O próprio Buda dizia "venha e pratique", no sentido de experimentar, de fato, alguma transformação. Não há qualquer convite a uma fé cega. Nesse sentido, difere de outras tradições.

E quanto ao tipo de meditação que cada um vai escolher? Como o senhor chegou à meditação budista tibetana?

Os estudos e práticas mostrarão o caminho, pois há objetivos específicos em cada uma. Isso só é possível com a presença de um professor também praticante. É ele quem nos guiará no início, até que alcancemos autonomia para saber qual das técnicas é a mais adequada para o momento que estamos vivendo. Cheguei às práticas budistas pelo yoga. Tive contato com os ensinamentos de meu mestre, Lama Padma Samten, por causa de um de seus alunos. Desde então essas práticas foram ganhando mais e mais espaço e os estudos foram se aprofundando.

