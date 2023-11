“O clima quente não é um empecilho para tomar vinho” | A TARDE

Depois de três anos morando em Portugal, o economista baiano Marcelo Freitas abriu mão da carreira na Economia para abraçar de vez uma paixão antiga. Na Europa, Marcelo experimentou vinhos que o fizeram ter curiosidade sobre a produção da bebida e a se inscrever num curso para se tornar sommelier. “Eu precisava entender mais para beber melhor e também para dar a outras pessoas a oportunidade que eu tive”, diz. Em seguida, abriu duas empresas. A Vinho Simples surgiu como um perfil na internet para reunir dicas de rótulos que Marcelo experimenta e, atualmente, oferta um curso sobre técnicas de vinificação. Já a WineMakers é uma escola de capacitação de mão de obra para trabalhar com uva vinífera na Chapada Diamantina. A empreitada já formou 70 alunos e é uma parceria entre Marcelo e o engenheiro agrônomo Jairo Vaz, proprietário da vinícola Vaz, localizada em Morro do Chapéu.

Como começou seu interesse por vinhos?

Na minha família, o vinho sempre esteve à mesa. Tenho um tio que é sommelier e, conforme eu fui me interessando pela bebida, ele passou a me dar dicas sobre o mundo do vinho. Fui buscando novos rótulos, de novas regiões. Inclusive, porque nos últimos 10 anos, a variedade de rótulos deu um salto absurdo nas gôndolas de mercado. Antigamente, tinham os mesmos chilenos, argentinos, alguns vinhos da Serra Gaúcha. Hoje, você tem vinho do mundo todo, do Brasil inteiro. Isso me inspirou. Eu morei em Portugal por três anos e, lá, tive muitas possibilidades de conhecer produtores, visitar regiões e aí fui descobrindo e tendo oportunidade de beber vinhos que no Brasil eu não tinha chance. Naquela época, um vinho de 50 euros na Europa era um vinho de quase R$ 1 mil no Brasil. E aquilo foi mexendo comigo porque notei que o hobby estava ficando caro. Eu precisava entender mais para beber melhor e também para dar a outras pessoas a oportunidade que eu tive, de mostrar que o mundo do vinho não era só para aquela parcela da população com mais dinheiro. Aí eu resolvi transformar o interesse em uma profissão.

A Vinho Simples surgiu dessa ideia de dar dicas de vinho de forma acessível?

Sim. Nos últimos cinco anos, a Vinho Simples se tornou um negócio rentável. Com a ajuda de um mercado cada vez mais propenso ao consumo de vinho, eu resolvi me tornar sommelier e transformar o meu conhecimento em alguns negócios. A Vinho Simples é uma plataforma online onde eu gravei um curso em formato de websérie em que viajo pelas vinícolas, converso com as pessoas diretamente ligadas à produção do vinho. Já a WineMakers veio como um desdobramento da Vinho Simples. A WineMakers é uma escola que capacita mão de obra para trabalhar com uva vinífera na Chapada Diamantina. Meu sócio, Jairo Vaz, é engenheiro agrônomo e, em 2021, nós dois, tomando uma taça de vinho, pensamos em criar um projeto de capacitação. Porque a Chapada Diamantina já se mostrava como um novo horizonte para os vinhos. Alguma hora, toda essa gente iria precisar de mão de obra qualificada. A gente desenvolveu isso e acumula agora quase 70 formandos indo para o terceiro ano. Em nosso segundo ano, produzimos duas mil garrafas. Todos os anos, produzimos um vinho junto com eles, do cultivo da terra até a rotulação. Eles participam de todo o processo. Temos visto profissionais egressos dedicados e apaixonados pela cultura do vinho e essas pessoas são importantes porque elas difundem a ideia, elas podem trazer mais pessoas que moram na Chapada ou em municípios do interior. O projeto acontece dentro da vinícola do meu sócio, mas, a partir do próximo ano, pretendemos pegar uma área do zero e colocar o pessoal para trabalhar entendendo, inclusive, a etapa de implantação de projetos novos.

Qual a sua análise sobre o cenário atual dos vinhos na Bahia?

A gente tem uva para vinho na Bahia desde o começo dos anos 2000, no Vale do São Francisco, quando a vinícola Terra Nova Miolo passou a produzir uva para vinho. Dez anos depois, é possível ver despontar na Chapada Diamantina áreas experimentais, que demoram um pouco a dar frutos que se tenham qualidade destacada para virar vinho. Uva para vinho não é só plantar e virar vinho, assim, do dia pra noite. A planta precisa atingir uma maturidade para entregar um fruto de qualidade. Agora são sete vinícolas na mesma cidade e ainda a de maior porte de vinho fino e de maior aporte tecnológico, que fica em Mucugê. Para uma região sem tradição na produção de vinho, 20 anos é um salto gigantesco. No Sul do país, a cultura do vinho começou na década de 1970, ou seja, já se vão quase 60 anos. O consumidor brasileiro começou a afinar o olhar para o vinho, passou a despertar para o sensorial. Vimos isso em outras culturas como a do chocolate bean to bar [da amêndoa para a barra de chocolate] e do café especial. O sensorial ganhou um novo apelo e o vinho está inserido nesse contexto.

Qual é o diferencial competitivo da Bahia na produção de vinhos?

A Bahia tem um terroir completamente diferente. No Vale do São Francisco, tem calor o ano inteiro, diferente do Sul do Brasil. Na Bahia, é um fenômeno: é possível fazer duas safras anuais de verão e de inverno, enquanto no restante do mundo só se colhe uva no verão. O clima influencia no potencial de vinificação, que é maior, no teor de açúcar, que também é maior, isso é muito importante para um vinho de qualidade. Agora há um bolsão verde no meio de uma região árida e a 1.100 metros de altitude, ou seja, há um amadurecimento causado pelo calor da região, mas o clima mais frio e a altitude trazem características para o vinho que são muito apreciadas, como o perfil mais floral e frutado. Só na Bahia, existem duas regiões produtoras com características muito distintas e que, com certeza, vamos ter esses vinhos com destaque nacional nos próximos anos.

Os vinhos produzidos na Bahia se destacam quando o assunto é qualidade, mas ainda não se comparam em volume de vendas com os do Sul do país, por exemplo...

Em volume de vendas não se compara. Mas, é importante lembrar que eles têm quase 50 anos produzindo vinho. A quantidade de hectares no Rio Grande do Sul é gigantesca. Muitas cidades vivem da produção de vinho há muitos anos. Aqui, por mais que a gente esteja crescendo, ainda é uma perspectiva nova. Em 2010, o vinho Testardi, produzido integralmente no Vale do São Francisco, foi eleito o melhor tinto do Brasil e, há poucos anos, o Ferro Doido, da Chapada Diamantina, recebeu medalha de ouro numa prova de vinhos nacional. Isso começa a trazer aval para o trabalho que tá sendo desenvolvido.

A relação dos baianos com os vinhos tem mudado?

O baiano tem uma relação muito mais próxima com o vinho hoje em dia. A gente entendeu que o clima quente não é um empecilho para tomar vinho, é preciso escolher qual é o estilo que mais se adequa a cada ocasião. Nem sempre o tinto encorpado vai ser a melhor opção num passeio de barco, na praia. A opção por vinhos mais leves, brancos, rosés, que podem ser bebidos gelados é um caminho. Tem existido, também, um movimento muito grande do consumidor de vinho de viajar para conhecer vinícolas. Quando os consumidores buscam essa informação, isso traz uma autoridade para quem faz aquele trabalho e aumenta a base de consumo na Bahia. As vinícolas Vaz, Reconvexo e Santa Maria, em Morro de Chapéu, oferecem experiência de enoturismo; a vinícola Uvva, em Mucugê, também realiza esse tipo de visitação e conta com um grande restaurante e infraestrutura. Para quem gosta e para quem tem procurado beber mais vinhos da Bahia, tem muita coisa para conhecer e as vinícolas estão de portas abertas e querendo mostrar como esse trabalho é sério.

A Bahia compete em volume de produção com outro estado do Nordeste?

O estado mais próximo da Bahia é Pernambuco. A maior vinícola do Vale de São Francisco é a Terra Nova, que fica na cidade baiana de Casa Nova. Todas as outras vinícolas do Vale do São Francisco ficam do outro lado, em Pernambuco. Todas aproveitam das mesmas condições climáticas e de terra, mas uma parte está do lado da divisa Bahia-Pernambuco e a outra parte está do outro. Isso porque o terroir não respeita divisão geográfica e política. Vinícolas de uma mesma região produtora, todas do Vale do São Francisco, mas apenas uma está na Bahia.

A alta tributação atrapalha a cultura do consumo de vinhos aqui no Brasil?

A Europa é um continente que tem muito mais tempo de existência e o vinho é uma bebida milenar. O vinho sempre esteve à mesa. Hoje, na Europa, o vinho é considerado um alimento e tributado como tal. E isso é um incentivo para que haja um maior consumo entre família e amigos. Só vamos ver um momento exponencial no consumo do vinho no Brasil quando você vir com frequência pessoas almoçando com uma taça de vinho. Existe uma mentalidade do brasileiro que o consumo do álcool tem que estar relacionado com o excesso, enquanto em outros países e na Europa a pessoa pede um almoço e a taça de vinho tinto acompanha a comida. Embriagar-se não é um objetivo por lá.

Quais vinhos baianos você recomenda para quem quer conhecer a produção local e que prometem se destacar nos próximos meses?

O microlote Petit Verdot, da vinícola Uvva; o Malbec da vinícola Vaz, que inclusive vai estar entre os grandes da próxima prova de vinhos e, por fim, um do Vale do São Francisco, que é, pra mim, quem colocou o vinho baiano no patamar que ele está agora, que é o vinho Testardi, da vinícola Terra Nova, que ano após ano surpreende.