O Novembro Negro do Bando de Teatro Olodum

Em 1997, quando o Bando Teatro Olodum já estava em atividade há sete anos, o grupo entrou numa crise. Uma crise que talvez acabasse de vez com qualquer companhia artística. Era uma crise financeira e criativa. Naquele mesmo ano, o Bando uniu forças e criou um dos espetáculos mais icônicos da companhia: Cabaré da Rrrrraça, que neste ano completa 25 anos e neste mês ganha uma homenagem do coletivo, com direito a uma exposição e um recital.

Uma das atrizes que está na companhia teatral desde a fundação é Valdineia Soriano, que hoje, além de atriz, desenvolve os papéis de produtora, membro do colegiado gestor e, brinca, “tudo o que aparecer para fazer no Bando”.

Ela lembra que no ano da primeira montagem desse espetáculo, devido às diversas crises, o grupo chegou a realizar terapia para entender o que estava acontecendo. Não adiantou muita coisa. Mesmo com terapia, eles não se viam saindo do lugar.

No meio desse processo, um dos membros do grupo, o ator e chef de cozinha Jorge Washington, começou uma missão para convocar todos do grupo para voltar aos palcos e lá se reerguerem juntos.

“A gente passou quase seis meses parado discutindo relação, fazendo reuniões. A gente não tinha grana, não conseguia ganhar dinheiro já com sete anos. Já estamos com 32 e não conseguimos ganhar dinheiro, imagine. Chegou uma hora que eu disse 'Bora para o palco, lá a gente se resolve’”, lembra o ator.

Washington convocou primeiro Cristóvão da Silva, que pegava carona com ele. “Ficava catequizando Cristóvão, aí ele veio”, conta. Depois, convocou Valdineia, que também topou. "Fui chamando de um a um no canto. Até uma hora que o grupo resolveu montar um novo espetáculo”, rememora.

Com a vontade de fazer uma nova peça, mas ainda na crise criativa, o grupo não tinha uma história para contar. Washington levou esse desejo para Márcio Meirelles, encenador teatral e um dos fundadores do grupo. Na época, Meirelles já não estava mais envolvido com as atividades do Bando, mas mesmo assim participou.

O diretor contou a Washington do desejo de montar um espetáculo a partir da revista Raça, a primeira do Brasil com conteúdo relacionado à cultura afro, lançada em 1996.

“Compramos a ideia e partimos para os improvisos, para a criação do espetáculo. Foi tudo criado a partir de improvisos. Levávamos a revista Raça, abríamos a revista e estava lá”, conta Washington.

“Foi, se eu não me engano, uma das primeiras revistas em que a gente se espelhava”, conta Valdineia Soriano. “Você abria a revista e se via. Modelos negras e negros, estética negra, figurino, as matérias… Era uma revista que estava envolvendo todas e todos nós. E dali a gente começou a criar personagens”, acrescenta a atriz.

Muito complicado

Valdineia lembra que o desejo do grupo foi retratar o que estava se passando, e se basear nos acontecimentos retratados pela revista era o caminho mais fidedigno. “Em 1997, era muito mais complicado, de verdade”, lamenta.

A atriz se recorda que, na época, ao ligar a televisão não era possível encontrar pessoas negras, muito menos protagonistas negras. “Você não tinha nem protagonistas negras e negros no palco de um teatro. Era muito mais complicado e mais doloroso também”, conta.

Para Valdineia, foi neste momento que eles descobriram a força do coletivo, que ela acredita ser uma das grandes características do Bando. “O que deixa a gente de pé até hoje nesses 32 anos é a força do coletivo”, afirma. O espetáculo fez muito sucesso logo na estreia.

Valdineia recorda que, ao chegar no Vila Velha, havia até cambistas na porta vendendo ingressos para o Cabaré da Rrrrraça, que num primeiro momento se apresentou no Cabaré dos Novos, com capacidade para pouco mais de 100 pessoas. Com o sucesso, desceram para o palco principal, conhecido como palcão.

O espetáculo tornou-se uma figurinha poderosa no álbum do Bando de Teatro Olodum, de onde já saíram nomes como Lázaro Ramos e Érico Brás, entre outros. Foram 18 anos de apresentações, sempre com atualizações nos figurinos e trazendo novas características para a obra. Por conta disso, decidiram homenagear o espetáculo com uma exposição que estará em exibição neste mês no Teatro Vila Velha, dentro da programação do Novembro Negro do teatro.

Uma das curadoras da exposição, a atriz Cássia Valle, conta que os visitantes encontrarão fotografias e vídeos desses 25 anos do espetáculo, passando por todos os figurinos que foram atualizados durante os anos: “O Cabaré passou por gente de lente azul, depois com black power, depois começamos a juntar esses figurinistas empreendedores pretos para nos vestir e vamos visitar esses momentos”.

Figurinos vermelhos, pretos, roxos e, em especial, o da comemoração de 20 anos, com cores amarelas estão presentes. Há ainda uma parte da exposição em homenagem aos atores Auristela Sá e Buiu, que faleceram em 2013 e 2016, respectivamente.

“Eu sempre digo que Ó Paí, Ó é maravilhoso, nos levou para a telinha, para a telona, mas eu acho que o divisor de águas para o Bando de Teatro Olodum, principalmente dramaturgicamente, com crescimento dos atores, chama-se Cabaré da Rrrrraça”, afirma Cássia. “E sem falar que foi um espetáculo que a gente viveu por pelo menos 18 anos ininterruptamente, isso não é brincadeira, não! Entra verão, sai verão, sai inverno, feriado, o que fosse”, acrescenta.

Além da exposição, haverá também no próximo dia 29 um recital musicado em celebração aos 25 anos de Cabaré da Rrrrraça. A curadora explica que essa mostra é apenas um aperitivo, pois o Bando pretende comemorar a existência do espetáculo mesmo em março do ano que vem, com uma remontagem completa da obra.

Cássia Valle ainda participou do espetáculo Memória Povoadas, que integra a programação do Novembro Negro no Vila. Dessa vez, a atriz foi diretora da peça, que aborda temas relacionados ao universo feminino negro, evocando ancestrais recentes e questionando visões estereotipadas das mulheres negras.

Essa não é a primeira vez que a atriz se torna diretora. Cássia, que também é autora de livros infanto-juvenis, já levou suas personagens para os palcos em outros momentos. “Tenho experimentado a direção há um tempinho já. Estou curtindo esse lado também”, diz.

O espetáculo Memória Povoadas, que estreou na última sexta-feira, 11, surgiu de um convite da Pé Erê Produções, do ator Rafa Martins, ex-aluno do Bando de Teatro Olodum, para comemorar um ano de atividade da produtora.

“Eu tenho um trabalho de pesquisa sobre teatro, memória e identidade. Tem um tempo que estou com essa pesquisa guardada e quero falar sobre essas mulheres, essas memórias que nos povoam, das nossas pretas velhas, nossas avós, das outras mais velhas, das nossas ancestrais”, explica.

Contraproposta

Quando surgiu o convite da Pé de Erê, a atriz e diretora conta que fez uma contraproposta. Só faria se fosse um trabalho completinho. Queria realizar uma oficina de escrita criativa com as atrizes que participaram do projeto. Da oficina, surgiram alguns textos delas, de Cássia e de Cell Dantas, ator do Bando e codiretor de Memórias Povoadas.

“A gente tem discussões sobre uma outra provocação que eu fiz para as meninas, que é: Quem disse que a gente nasceu para ser guerreira? Essa estreia traz essa narrativa também, de que as mulheres pretas não querem esse título. Na verdade, não foi a gente que inventou, é mais uma coisa que nos colocam para dar uma desumanizada. Mulher guerreira é a mulher que não precisa receber beijo na praça pública, não precisa pegar na mão quando sai do carro, não precisa andar de mãos dadas, nada disso. É guerreira e está sempre pronta, e não é isso que a gente quer mais há muito tempo”.

Ainda na programação do Novembro Negro do Vila, outro ator do Bando de Teatro Olodum, Leno Sacramento, realiza durante todo o mês a oficina Teatrando, sempre às quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h. As inscrições acontecem pela plataforma Sympla.

O ator conta que a oficina é resultado de tudo que aprendeu nos últimos 25 anos dentro do Bando. Em todos esses anos, ele viu de perto a importância das oficinas promovidas pela companhia ao observar a emoção dos participantes durante todo o processo: “O Bando de Teatro Olodum é referência para a juventude preta, para a comunidade preta”.

Comprometimento

Leno diz que na oficina atual conta com quatro pessoas que moram em Cajazeiras, bairro distante do Centro, onde fica o Teatro Vila Velha, e mesmo assim percebe o comprometimento dessas pessoas. “Há alguns anos, era algo distante uma pessoa preta fazer teatro, ir ao teatro. O Bando deu uma virada boa aqui em Salvador, significativa. Eu entrei no Bando e tenho 25 anos de Bando e vi a virada dessa plateia, desse público, e eu vi o por quê disso acontecer, porque o Bando fez um trabalho de base, o Bando ia nas comunidades”, explica.

Para Leno, essas pessoas se sentiram capazes de estar fazendo e assistindo teatro, até porque ele foi uma delas. Lembra que entrou no Bando quando tinha 19 anos e nunca tinha ido ao teatro. “Eu entrei moreno, homofóbico, gordofóbico, racista, e estava tudo bem para mim. Eu entrei achando incrível quando as pessoas me chamavam de moreno e o Bando foi me colocando no lugar, me lapidando, e não foi fazendo isso só comigo, foi fazendo isso comigo, com as pessoas do Bando, com as comunidades”, lembra.

O ator hoje realiza atividades em paralelo ao Bando, assim como todos os outros integrantes. Também possui uma trilogia de monólogos que foram apresentadas recentemente, no Teatro do Icba, em Salvador. Um deles é Encruzilhadas, que foi indicado ao Prêmio Braskem 2018.

No dia da premiação, inclusive, Leno foi baleado pela Polícia Civil. Esse caso rendeu um livro, chamado Para Desgraça – uma quarta para não esquecer’.

“Esse livro não é só um livro de denúncia, ele não fala só dessa questão, ele fala desse dia, mas ele fala das mães que perdem os filhos todas as quartas-feiras, todos os dias, das mães pretas que ficam esperando o filho chegar em casa. Eu falo isso da minha mãe, mas eu tenho certeza que isso toca todas as minhas mães pretas de favela”, explica.

Entre os próximos projetos do Bando estão a estreia do filme Ó Paí, Ó 2, que terminou de ser gravado no último mês, e ainda não tem data de lançamento previsto, e um novo espetáculo, que deve chegar em algum momento de 2023.

“Nós temos muitos desejos. A gente tem vontade de viajar, de fazer uma temporada pelo interior, viajar para outras capitais, mas em 2023 tem espetáculo novo”, antecipa Jorge Washington.