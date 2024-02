Os gatos aqui de casa | A TARDE

Desde que me mudei do bairro da Liberdade para o Dois de Julho, não quis mais ter gatos. É que, no momento da mudança, minha sogra fez o comunicado oficial de que Lina, gata que minha companheira trouxe ainda miúda na palma da mão, não iria se mudar com a gente. O argumento de defesa era que ela, minha sogra, ficaria sozinha em casa, precisava de companhia, de Lina. No meio da reunião familiar improvisada, Lina, nomeada por minha companheira em homenagem à Lina Bo Bardi, deu um miado. Ninguém sabia se era para concordar com minha sogra ou se era já uma demonstração de saudade da gente. Olhei atônito para Lina, para minha sogra e para minha companheira. O argumento era plausível, não havia o que discutir. Também o peso da última caixa de livros que eu carregava me fazia dizer adeus, até logo, e partir assim para o carreto da mudança, que era o carro de minha cunhada.

Passado um ano do deslocamento geográfico, minha companheira começou a sugerir que adotássemos novos gatos, assim, no plural. Um ficaria muito solitário, amor. É melhor dois, assim brincam e interagem entre si — justificava. Além disso, você fica só em casa, os gatos vão te animar. Eu discordava. Não queria um, que dirá dois. Vivia bem sozinho em casa. Não me incomodava com meu próprio silêncio. Eu retrucava: você trabalha o dia todo fora; já eu trabalho em casa. Sou eu que terei que cuidar dos gatos ao longo do dia, alimentar, trocar água, limpar banheiro, dar alguma atenção, essas coisas todas que não quero fazer. O debate seguiu por certo período na expectativa de quem cederia. Minha companheira prometia assumir a responsabilidade. Pelas leis da física, sabia que ela não poderia ocupar dois lugares ao mesmo tempo no espaço. Apesar disso, cedi.

No outro dia, ainda no trabalho, ela me mandou uma foto por WhatsApp e algumas informações. Uma gata que vivia num terreno em obras pariu uma ninhada. A amiga de minha companheira, sabendo de seu desejo de adoção, havia mandado aquela foto que agora era encaminhada a mim. Grudado na bichana, seus filhotes. Olha, amor, me disse então minha companheira, já tendo circulado com recursos digitais os dois gatos escolhidos. Sequer tinham os olhos abertos. Eram bonitos e meigos e fofos, como são todos os gatos filhotes. Dê aí um nome, amor — me pediu, na expectativa de que eu já criasse uma relação de amor. Iniciamos o colóquio onomástico.

Minha companheira chegou do trabalho um pouco mais cedo, o que me causou surpresa. Nas mãos, um pacote. Do pacote, vieram miados em dueto. Os gatos de olhos abertos, mais crescidos do que aparentava na foto — que só agora entendia ser antiga. Tentei me manter indiferente, mas logo abri um sorriso para aqueles filhotes simpáticos. Ela esperou minha reação para sentenciar que sabia que eu ia amar. Tentei fingir indiferença. Já estava fisgado.

Foi assim que Taniguchi e Lili passaram a dividir o mundo conosco. Taniguchi foi nomeado em homenagem ao mangaká Jiro Taniguchi, criador do lindo mangá O homem que passeia, em que um homem contempla o subúrbio de sua cidade em caminhadas que compõem a obra. Assim como o personagem do mangá, ele cresceu contemplativo e silencioso. Lili foi nomeada em homenagem à cantora britânica Lianne La Havas, cuja linhagem é jamaicana e grega. Com sua voz suave e doce, ela já embalou muitos momentos aqui em casa. Lili, por sua vez, tenta fazer jus ao nome e se empenhando para mostrar suas habilidades musicais, vive miando sem parar dentro de casa. Cresceu assim.

Sempre que regressamos ao bairro da Liberdade para os almoços de domingo, Lina sente os cheiros dos gatos aqui de casa. Se esfrega então em nós como se nos dissesse que, sim, tudo bem, nossa família cresceu.

*Evanilton Gonçalves é autor de O coração em outra América (Paralelo13S)