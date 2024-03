Os jovens que envelheceram | A TARDE

A primeira vez que percebi já ser uma senhora foi quando compareci a uma festa de gente da minha idade e só tinha coroa. Fiquei atônita, porque se aquele povo reluzente que eu guardava na memória estava assim baço, o mesmo se dava comigo!

Muitos pontos de exclamação, boquiabertos.

É verdade que cada um vai murchando de maneiras diversas e em graus diferentes. A meu respeito, dizem que “envelheci bem”, ou seja: pelo lado de fora, não pareço representar uma visão muito chocante. A genética me favorece com uma pele razoavelmente firme, apesar de ter fumado a vida inteira e apreciar um destilado. Por dentro, a coisa não é tão sólida: tendinite aqui e acolá, artrose em todas as juntas, cabelos mais ralos e outros malvados troféus do tempo. Quando lembro um período em que passei oito anos sem olhar pra cara de médico, me dá uma saudade danada.

A saudade se restringe a esse único aspecto, pois no restante me sinto bem melhor. Só o fato de não ter obrigações e poder ser dona de meus dias é motivo de grande alegria e tranquilidade. Não que eu viva observando a poeira se mexer; tenho espírito de saúva e não sei ficar quieta, mas é assim: faço o que quero, na hora que quero e, não querendo, deixo pra quando der vontade. Apenas aos comandos da vida me cabe obedecer, uma vez que deles nem os soberbos escapam. E aprendo muito, o tempo inteiro, mas de forma orgânica, sem ter que estudar de véspera nuances inúteis de Química para uma prova. Alguém que não seja da área terá jamais necessidade de saber o que são retículo cristalino, isóbaro e entalpia?

Agora, livre de tais tormentos, exerço a vingança de só me instruir nos meus inúmeros interesses. Em relação a alguns, recupero décadas de ignorância, pois sempre fui de uma lerdeza exasperante em assimilar certos conhecimentos. A natureza humana, creio que somente a partir dos 50 iniciei o processo de começar a entender. No tocante a maldades, por exemplo, antes elas só me assombravam, como se fossem características alienígenas, distantes muitos anos-luz. Como se eu, ainda menininha, não tivesse destruído o namoro de Nilza inventando que ela era apaixonada pelo vizinho bonitão. Como se não vivesse no Brasil historicamente violento, situado num planeta onde existe gente tipo Salvatore “Totò” Riina, mafioso tão sanguinário que foi apelidado pelos próprios companheiros de “A Besta”. Periga só ter sofrido quando não conseguiu exterminar um desafeto com o exato nível de crueldade que planejou.

Felizmente, nasci gostando de arte, “a ferida transformada em luz”, conforme ouvi num filme faz pouco. O que certamente me ajudou nos trancos e barrancos enquanto minha lentidão cognitiva se arrastava e eu não sabia sequer se viria a colher o coentro que poderia ter semeado. Digo isso em contraponto às tamareiras, cujos frutos nunca verá quem as plantou. Ainda assim, são plantadas por puro gosto de um futuro inexistente. Ou por imposição, é claro.

Esta crônica pretende atender a um pedido de D.Tereza, revoltada com o desprezo destinado aos idosos. Talvez tenha tomado rumos que não venham ao encontro do que ela esperava, mas as crônicas têm vida própria e se escrevem a si mesmas. Posso é me intrometer um pouco, afirmando que só a morte (talvez) nos impeça os movimentos e, até que nos arrebate, é tempo de agir em prol de uma existência decente para todos os que caímos neste mundo. E o (talvez) é porque não estou convencida de que a vida se confine a esta experiência – embora, decerto, ainda que assim o seja, a influência de quem aqui esteve perdure sob várias formas e medidas.

A providência imediata que tomei ao completar sessenta foi adquirir meu cartão de IDOSO. Não tenho o menor constrangimento em exercitar prioridade, mesmo se cause irritação aos jovens. Diferentemente de meu pai, que já todo troncho, aos 90 anos, morria de vergonha de “levar vantagem”. Assumo meu lugar com toda a altivez, cantarolando Esses Moços, de Lupicínio. Também já fui verde e enfrentei filas sem fim, arrebentando os cornos sem saber de nada; mas é assim que a gente melhora, caso se permita.

Quando a vida se cansar de mim, eu paro (talvez). Até lá, meus bicos de papagaio cantarão a moça boba das antigas e a véia mais safa presente. Que seja um canto de trabalho para quem colhe tâmaras.