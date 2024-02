Pimenta na sopa é refresco | A TARDE

Não sei qual era a pimenta que ela usava, mas ardia e eu até botava a língua pra fora. É quase um clichê se lembrar das avós pelos dotes culinários. Tenho amigos que dizem: ah, o bolo da minha avó... ah, o feijão da minha! Das minhas lembranças de criança, tudo o que ficou foi o sabor da sopa apimentada que a minha avó fazia e eu tomava quando ia pra lá, nas férias do meio do ano.

Minha avó materna morava em Manaus, apesar de ter nascido no interior do Ceará, e a nossa convivência se dava entre bons intervalos de tempo. Não tivemos a mesma proximidade que hoje os meus filhos têm com a minha mãe, morando tão pertinho. Eles têm sorte — e eu também: minha mãe gosta de cozinhar, eu gosto de comer.

Agora mesmo só de pensar no que cozinhar para o almoço de amanhã, já me dá uma canseira de fogão. Mas ponha uma mesa farta e saborosa à minha frente que me servirei com grande satisfação. Comer, afinal, é um dos grandes prazeres da vida. Pelo menos, para uma taurina.

Durante a pandemia, confesso, até achei que era demais essa coisa de três refeições por dia… a gente passa quase todo o tempo em que está acordada em função disso. Se fosse só comer era bom, o lance, como você já percebeu, é ter de preparar o que vai comer e depois ainda arrumar tudo.

Mas, voltando à parte boa, o paladar é um dos sentidos que mais nos satisfaz, além de estar ligado às nossas memórias afetivas. Todo mundo tem um prato, uma iguaria, quiçá um cardápio, que lhe rememora bons tempos, a infância, o almoço de domingo em família.

O milho cozido com a manteiga derretendo por cima, quando chegava o mês de junho. A rabanada quentinha e macia (também conhecida como fatia de parida), quando se aproximava o Natal. O acarajé na Bahia. O tacacá no Norte. Ah o tacacá… tá aí a minha comida preferida na vida, ainda que, paradoxalmente, eu ache a culinária baiana a melhor do mundo.

Meu filho vive dizendo que o paladar humano muda de sete em sete anos. Não sei bem de onde ele pegou a informação, nem fui pesquisar, mas acho que faz sentido. Claro que existem coisas que não mudam. Desde criança eu gosto do tal tacacá e sigo amando, por mais que o consuma tão pouco. Mas, outras, a gente passa a gostar depois de anos.

Quem me conhece sabe que adoro café — preto e sem açúcar; se possível, um de boa qualidade que não seja aqueles mais comuns, de mercado. Mas eu só passei a gostar de café por volta dos 20 anos, já trabalhando em jornal e pegando o hábito da redação. E tinha de ser adoçado.

Um amigo que já tomava café sem açúcar vivia dizendo que quem gosta mesmo de café toma ele puro. Eu achava muito difícil de conseguir… até o dia em que eu realmente quis testar. Tirei o açúcar de tudo o que eu consumia durante um mês. Em poucos dias, me acostumei com o café sem nada. Jamais consegui voltar a adoçá-lo.

Pimenta é outra coisa que eu passei a gostar de uma hora pra outra, assim mesmo, do nada. Ainda me lembro da cena: eu estava na praia com uma amiga, e me veio uma vontade irresistível de comer uma feijoada bem apimentada. Eu não tinha costume de colocar pimenta na comida. Mas dali em diante, passei a usar.

Acho que eu era meio receosa do ardor na boca desde criança, sabe, lá na casa da minha vó… Mas vai ver foi isso mesmo que mudou meu paladar depois: a memória afetiva. Minha mãe adora uma pimentinha, deve ter puxado da mãe dela, daí eu puxei da minha e os meus filhos já estão no mesmo caminho.

Quando há amor na comida, o paladar, de repente, é só uma desculpa. Ou um mero detalhe. A minha avó era mulher forte, nordestina, costureira, pariu 20 filhos, dos quais pôde criar 14. Acho que a pimenta na sopa era só um jeito de traduzir toda essa força em sabor.