Pra enxergar o xampu e a vida | A TARDE

Começou com o relógio digital, daqueles de parede com números verdes luminosos. Eu olhava a uma certa distância e ficava na dúvida de que horas eram. O letreiro parecia desfocado. É um problema desse tipo de relógio ou dos meus olhos? As letrinhas do cardápio do streaming na TV também pareciam menos nítidas. Deve ser a vista cansada da tela do celular. Olhar muito tempo tão de perto atrapalha a visão, e é preciso olhar bem longe pra descansar a vista. Tentei isso algumas vezes, mas acho que não funcionou.

Foi outro dia que me dei conta, de verdade, de que já não enxergo tão bem. Foi na casa de uma amiga, quando outra amiga nossa me emprestou seus óculos só pra testar. Da janela da varanda, olhei um quadro pequeno na parede da sala e me surpreendi ao ler o título Star Wars estampado na tela. Eu não fazia ideia. Sem os óculos, era apenas um quadro em tons de roxo e azul escuro. Com as lentes de aumento, surgiam letras.

Ainda não estou usando óculos. No geral, me viro bem, obrigada. Mas também já sei que é só uma questão de tempo para dar o braço (ou os olhos) a torcer. Aliás, a necessidade de usar óculos é mesmo um sinal dos tempos… do tempo, esse cronológico que vai passando, a cada aniversário. Ouvi uma atriz dizer que percebeu que começava a envelhecer quando não conseguiu distinguir o xampu do creme rinse no banho – vamos combinar, só usar o termo 'creme rinse' já denuncia um bocado da idade.

Dizem que, a partir dos 40 anos, a visão de perto é a que piora. Isso porque o músculo do olho responsável pelo foco para perto deixa de funcionar bem. É a tal presbiopia ou vista cansada. O interessante é que eu continuo enxergando normal a curta distância, leio bula de remédio e tudo. Passei a notar mudanças, por volta dessa idade, justamente ao olhar para longe. Tudo bem, cada um vê a vida como pode.

A visão é um dos sentidos mais básicos que temos. É o modo principal e mais direto pelo qual percebemos o mundo em todas as suas cores e formas. As imagens têm grande importância no que somos e como agimos. Elas movem os sonhos e as realizações. Pela imagem, o homem cria, molda, inspira-se.

O que seria da arte sem as imagens? A pintura, o cinema, a fotografia só existem porque capturam o mundo através delas. Mas não é preciso ver com os olhos para enxergar e reproduzir imagens. No cerne do ser humano há a capacidade de imaginar – formar imagens mentais independentemente da visão dos olhos. Ver dentro de si é também um jeito de enxergar.

Usar óculos não é problema algum. Problema é olhar as coisas, o mundo, e não ver beleza, não ver graça. É passar os dias sem contemplar o céu, sem admirar o nascer ou o pôr do sol, mesmo podendo fazer isso. É vislumbrar as cores e enxergar tudo preto no branco ou, pior ainda, acinzentado. É avistar o mundo e só ver borrão. Precisa mesmo das lentes é quem deixa de enxergar a vida.

*Jornalista e escritora