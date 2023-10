'Quando você está com a saúde mental em dia, o tratamento é melhor' | A TARDE

Psicóloga, mestre em saúde coletiva e analista comportamental, Helen Copque costuma ouvir seus pacientes e prestar atenção também ao que não é dito durante as consultas. Questões que ficam no anonimato graças ao contrato de confidencialidade entre as duas partes. Mas quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2014 e perdeu cabelos em função da quimioterapia, Helen percebeu como a doença provoca em outras pessoas a sensação de que elas devem dizer algo supostamente de consolo.

Nesta entrevista, a analista, que também é coordenadora do curso de psicologia da Uninassau em Salvador, aproveita a campanha Outubro Rosa para mostrar porque essa abordagem a pacientes de câncer não é uma boa ideia como pode parecer e dá orientações para resolução de conflitos em família.

Uma coisa relativamente comum entre os baianos é alguém ver, na fila do supermercado ou no banco, uma mulher desconhecida sem cabelos, em função de uma quimioterapia, e tentar motivá-la, dizendo para ela não se preocupar e que os cabelos voltarão a crescer. Por que isso é inapropriado?

Em alguns tratamentos de câncer, inclusive de mama, há essa coisa muito forte da queda de cabelos. A mulher sabe que essa é uma realidade com a qual vai ter que lidar. Mas ouvir dos outros que não é para se preocupar é diferente. Por um lado, eu entendo que as pessoas querem dar algum tipo de conforto. Eu entendo isso. Mas as pessoas não percebem, na maioria das vezes, o quanto isso reduz a interação a um aspecto que a gente sabe que vai acontecer. O mais importante é qual o sentido disso quando se recebe o diagnóstico e a pessoa tem que lidar com uma realidade tão dura. Sabemos que os tratamentos estão avançados, que hoje há muita possibilidade de cura, mas é duro receber um diagnóstico desses. E quando pensamos na queda do cabelo é tudo o que representa não ter o cabelo. É ser olhada de forma diferente, é ser identificada pelo câncer e não por você. As pessoas percebem que o cabelo caiu, que não foi você que raspou. É diferente. Você perde o anonimato. Onde você estiver, as pessoas te olham e identificam. E isso é muito duro. Dizer "cabelo cresce, não se preocupe", é colocar como tão importante algo que não é. Não é isso que a gente quer ouvir nessa hora.

Essa deve ser uma questão muito sensível. Em alguns casos, quando o tratamento envolve mastectomia, além do sofrimento pela doença ainda há uma questão de autoestima. Como as pessoas que estão ao redor da paciente devem atuar? O que deve ser evitado dizer?

A gente ouve tanta coisa estranha. Como eu falei, a primeira coisa é que você não consegue mais passar despercebida. Por onde você circula, as pessoas olham e dizem: essa mulher está vivendo um câncer. Isso já é um marco. E na maioria das vezes a gente quer ficar quieta. Não queremos expor essa experiência para qualquer pessoa. Mas aí um desconhecido chega e diz que tem uma vizinha, uma amiga que passou por isso, que você também vai se curar. Isso sem que você tenha perguntado. Você está no mercado e uma pessoa que você nunca viu antes lhe pergunta: "Como você está? Me conte. Como está essa questão do cabelo?". São perguntas invasivas. Primeiro, porque você não deu essa abertura, não colocou essa possibilidade. E isso acontece em lugares e momentos dos mais esdrúxulos. Onde você estiver, a pessoa se sente convidada a lhe perguntar. Aí, além do cabelo, vêm comentários do tipo "nem parece que você está com câncer, está com a aparência tão boa". Traz para a gente a ideia do estigma, de que o câncer tem uma cara. Dizem coisas tipo: "Não se preocupe que você não vai perder seu marido, ele vai ficar com você".

Há muitos casos de abandono por parte do companheiro uma vez que a mulher está fazendo tratamento de câncer ou fez mastectomia?

É uma realidade muito dura. Um percentual razoável dos companheiros abandona as mulheres em tratamento, especialmente quando existe a perspectiva da mastectomia. Eles não aguentam. Aliás, não é aguentar. Eles não sabem lidar com a situação de uma forma interessante. Na verdade, percebemos um desgaste desde o início do tratamento. Quando fiz o tratamento, em 2014, encontrei muitas mulheres que escondiam dos companheiros que estavam em tratamento de câncer. Não é só pela autoestima, mas essa perspectiva de que o outro não vai aceitar, vai abandonar a relação. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama apresentam abandono marital.

Qual o peso da saúde mental no tratamento? Até que ponto o processo de cura pode ser influenciado pela atitude da paciente?

Eu diria que em qualquer caso de adoecimento quando você está com a saúde mental em dia o tratamento acontece de uma forma melhor. O tratamento do câncer de mama costuma ser um pouco longo, como o meu caso. Eu fiz todas as etapas, quimioterapia, mastectomia, radioterapia. Foi basicamente um ano. Um ano em que você passa por várias etapas, um ano se perguntando por que com você, o que você fez, se você não se cuidou. A pessoa fica inundada de dúvidas. Há um monte de exames e isso gera um cansaço muito grande. Uma coisa que podemos fazer para ter ajuda desde o início é montar uma rede de apoio. Mas há umas questões. Como falar para a família? Isso não é fácil. Para mim, foi especialmente difícil falar com minha mãe. Eu sabia o quanto isso a impactaria. Mas é importante. Quanto mais temos familiares e amigos no nosso entorno, melhor. Isso nos protege e ajuda a ter uma saúde mental melhor para algo que não é fácil. Ter pessoas com quem você pode contar durante o tratamento faz muita diferença.

A senhora falou também sobre pessoas que abordaram perguntando se a senhora teria guardado muita mágoa, o que teria gerado a doença. Existe alguma base científica para a crença popular de que o rancor acumulado adoece uma pessoa?

Não existe qualquer comprovação científica. E, mesmo que houvesse, é uma agressividade muito grande alguém que não lhe conhece perguntar isso. A mulher já está passando por uma situação dolorosa e vem outra pessoa, muitas vezes outra mulher, perguntar se você guarda muita mágoa, que é preciso liberar o rancor. Ou seja, essa ligação que se faz de que a mulher tem culpa por ter adoecido. Não só por ter adoecido, mas por não ter se aberto para o perdão. Isso é terrível. Ê tudo o que você não quer ouvir.

Pensando nas relações interpessoais, a senhora falou uma vez da diferença entre sentimento e interpretação numa conversa. Me parece que ao falar para alguém como se sente, a pessoa pode estar jogando sobre o outro a responsabilidade sobre seu mal-estar em vez de comunicar de fato o que sente. É isso mesmo?

O primeiro ponto é que nós não temos um aprendizado, um treinamento para expressar emoções. Desde que nascemos, aflora um monte de coisas em nosso corpo. E falar sobre o que a gente sente é bem complexo. E vamos crescendo sem esse treinamento, sem esse ensinamento. Quando falei sobre isso, me referi a relacionamentos amorosos. Quantas vezes a gente quer comunicar algo que estamos sentindo, mas embute na comunicação a responsabilização do outro? Por exemplo, estou numa situação em que acho que meu companheiro não está me dando atenção. E talvez não esteja. Mas em vez de dizer para ele "você não está nem aí para mim, você me deixa mal quando faz isso comigo", por que não dizer para o outro: "Eu não estou legal com a forma com que as coisas estão acontecendo e queria falar sobre isso. Está acontecendo alguma coisa?". Ou seja, não responsabilizar o outro pelo que eu sinto. Claro que é possível que outra pessoa seja responsável por você se sentir mal. Mas não devemos assumir isso cotidianamente. Até porque eu preciso entender por que esse silêncio do outro me traz esse sentimento de vazio. Eu preciso me colocar na situação, me responsabilizar também. Afinal de contas, o sentimento é meu, não é do outro.

A senhora mencionou a dificuldade de conversar com a família sobre o diagnóstico de câncer. Eu queria ampliar a questão e perguntar, com base em sua experiência clínica, quais são os temas que são mais difíceis para lidar em família. Traição? Homossexualidade? Qual a melhor maneira de abordar assuntos tabus em família?

Não vejo um tema específico, acho que depende do grupo. Homens, por exemplo, têm muita dificuldade em falar sobre a questão financeira. Quando eles estão em uma situação de aperto financeiro é muito difícil para eles compartilharem isso com as companheiras. Se a gente for pensar na relação entre pais e filhos, a sexualidade é um tema que ainda hoje, nas consultas, ou as pessoas dão aquele risinho de desconforto ou vão colocando as suas próprias dificuldades. E aí a gente percebe o quanto não se fala sobre isso, o quanto as pessoas não se sentem abertas para falar sobre a respeito, há muita timidez, muita vergonha.

Ainda sobre pais e filhos, a senhora mencionou uma vez que muitos adultos tendem a atribuir certas características das crianças à genética familiar. O menino ou menina que puxou isso do pai e aquilo da mãe. Esse determinismo pode prejudicar a educação dos filhos?

É interessante a gente observar que, na maioria das vezes, quando o familiar faz essa comparação não é por um motivo bom. As pessoas não costumam dizer que o filho é lindo igual ao pai. É encrenqueiro, desorganizado, não sabe o que faz, chega atrasado igual ao pai, ou igual à mãe. De forma geral, podemos dizer que tem a dimensão genética, que a pessoa entende que vem do sangue, como se diz popularmente, como ambiental. Na convivência, aprendeu com esse outro. Quando a gente rotula uma pessoa e a define a partir de uma característica negativa, isso é um potencial adoecedor. Primeiro, porque a criança acredita, tende a ouvir aquela fala como verdade. Se minha mãe fala isso é porque realmente eu sou. Tanto eu posso desenvolver um repertório e querer ser diferente, recusar essa comparação, o que já marca porque eu estou partindo de um ponto que não é meu, que é do outro. Ou eu me conformo e assumo essa característica que não necessariamente eu iria desenvolver, e passo a me comportar a partir dessa característica. De qualquer sorte, é reduzir a pessoa a uma coisa. E isso é devastador para a saúde mental.