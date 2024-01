"Quanto menos oferta cultural acontece, mais as pessoas sofrem" | A TARDE

Nove em cada dez pessoas de baixa renda realizaram alguma atividade cultural no último ano. Já nas classes A e B, 100% dos indivíduos foram a teatros, cinemas, shows ou outro evento artístico em 2023. Os dados são de um levantamento realizado pela Fundação Itaú em parceria com o Datafolha, lançado neste mês. A pesquisa ouviu 2.405 pessoas e se propõe a entender os hábitos culturais do país e o efeito da arte na saúde mental dos brasileiros. Entre os dados estão também as motivações, os locais de vivência de cultura e os gastos com atividades do gênero.

Para o superintendente do Itaú Cultural, Jader Rosa, a cultura serviu de complemento aos tratamentos de problemas de cunho psicológico: "Estar em grupo, num momento de música, literatura, possibilita bem-estar mental". A pesquisa Hábitos Culturais, que está na quarta edição, é uma iniciativa do Itaú Cultural, uma organização voltada para a produção de conteúdo, mapeamento e incentivo à difusão de manifestações artísticas. A entidade, de acordo com Jader, tem interesse no Nordeste.

A participação do Nordeste e do Norte no indicador do consumo de festivais de música ainda é tímida se comparada ao Sudeste. De acordo com o superintendente, esses dados podem servir para que gestores públicos e privados invistam mais em regiões carentes de equipamentos culturais.

O cantor Gilberto Gil já disse que a cultura tem que estar na mesa do brasileiro, tem que estar na cesta básica de todo mundo. O que falta para o Brasil incluir a cultura como um elemento fundamental?

O Brasil é um país diverso. O povo brasileiro se expressa na linguagem, na expressão, em diferentes territórios. A cultura tem que ter incentivo, apoio e tem que acontecer onde as pessoas estão. Por isso, essa pesquisa é relevante, porque ela traz o retrato da participação, do interesse e do local onde as pessoas estão praticando atividades culturais.

O que a cultura representou para a saúde mental durante o isolamento social causado pela pandemia de coronavírus?

Assim que se encerrou o isolamento social, a gente questionou se o contato com a cultura melhorou o relacionamento dos entrevistados com as pessoas, tanto dentro de casa como no trabalho, se diminuiu a solidão, e as pessoas falaram que sim. Esse contato se deu tanto no ambiente presencial quanto no online. Atividades culturais, como cinema, teatro, dança, motivaram esse lugar de bem-estar na saúde mental. Quando as pessoas optam por alguma atividade cultural, artística, o primeiro interesse é pela linguagem. O segundo motivador é o contato com um grupo de pessoas, então, o hábito cultural também passa a ser um hábito coletivo.

Na maior parte da pandemia, o país foi gerido pelo governo Bolsonaro, que não teve a cultura como pauta prioritária nesse período. Essa falta de investimento impactou na saúde mental dos brasileiros?

De fato, quanto menos oferta cultural acontece, mais as pessoas sofrem por isso. O que a gente infere nessa quarta edição do levantamento é que quatro entre dez pessoas entrevistadas tiveram problemas de saúde mental. Deste grupo, 63% buscaram tratamento. Mulheres de 23 a 35 anos são as mais impactadas. E num momento de retomada, a gente vê um movimento das pessoas irem praticar atividades presenciais. Quando a gente vê os indicadores de participação cultural, como cinema, teatro, biblioteca, exposições em museus, todos tiveram crescimento expressivo após a pandemia. Foram sete pontos percentuais de crescimento na participação cultural quando a gente compara com 2022. A primeira edição do levantamento foi realizada assim que fechou tudo. A gente queria mapear se o brasileiro tinha o hábito de consumo de cultura antes da pandemia ou se isso se intensificou no período do isolamento. Já nessa quarta edição, queríamos saber o que se estabeleceu. Algo que cresceu muito foi a participação das pessoas no ambiente digital, principalmente no consumo de filmes e séries em streamings, música e podcasts.

O acesso à arte e à cultura funciona como um complemento aos tratamentos para saúde mental?

Com certeza. Ter contato com diversos tipos de atividades de expressão e de linguagem gera também um contato com o coletivo. É só ver os indicadores. Estar em grupo, num momento de música, literatura, que pode estar em vários lugares como um sarau ou uma biblioteca, possibilita bem-estar mental.

Ainda segundo a pesquisa, o Nordeste foi a região mais afetada por problemas com saúde mental. A que isso se deve?

De forma geral, os indicadores prevaleceram nas regiões metropolitanas. Essas regiões, levando em consideração a questão socioeconômica, acabam tendo um impacto mais forte [de problemas com saúde mental]. Regiões que têm uma questão de desigualdade maior acabam sendo afetadas. O que a gente percebe na participação do Nordeste é a alta na porção cultural.

O Norte e o Nordeste ficam bem abaixo das outras regiões entre as que mais utilizam shows e festivais de música como atividades para melhorar o bem-estar. É necessário que haja um aumento de investimento nessas regiões para esses eventos?

O Sudeste puxa o indicador para festivais de música, mas as festas populares e feiras são fortes no Nordeste. Essa participação tem um contrapeso com outras regiões do país. De forma geral, as atividades precisam ser distribuídas no país todo. No Centro-Oeste, por exemplo, parece que a oferta de teatro é menor que em outras regiões, então, tendo uma pesquisa como essa, os gestores públicos e privados podem olhar isso como um campo de oportunidades para investimento e valorização de seus territórios. Isso pode potencializar o ambiente digital também. No caso do Itaú Cultural, por exemplo, a gente tem uma escola que é ligada à formação de produtos culturais, totalmente gratuita. Temos também uma plataforma de streaming, a ICPlay, totalmente brasileira e gratuita com curadoria de festivais nacionais, de diretoras negras. Fazer acontecer essa valorização no ambiente digital é um potencial, visto esses indicadores.

Como tem sido a relação do Itaú Cultural com a Bahia e com o Nordeste?

O Itaú Cultural atua de forma ampla em todo o território nacional. Essas plataformas digitais que nós temos são também uma forma de gerar alcance. Além disso, temos um programa de fomento chamado Rumos, que está na sua 20ª edição. Agora, estamos num processo da seleção de projetos de criação artística. É uma forma de a gente identificar e enxergar todos os territórios e valorizar o processo criativo em diferentes linguagens, porque para um projeto ser eficaz, ele tem que dialogar com aquele território. É como diz a frase: "Nada sobre eles sem eles".