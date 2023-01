Acidente de avião com 72 mortos foi filmado por jovem; veja

Um acidente de avião que deixou 72 mortos no Nepal neste domingo, 15, foi transmitido ao vivo por um jovem indiano de 29 anos. Não houve sobreviventes. (Veja abaixo).

O vídeo feito na conta de Sonu Jaiswal mostra o momento em que a aeronave se aproxima de aterrissar. Com amigos, o jovem brinca e sorri antes do avião se chocar contra o solo. Segundos depois, é possível ouvir um estrondo, gritos e ver as chamas logo após o acidente.

O avião da Yeti Airlines tinha 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo quando caiu. Segundo as autoridades locais, não há possibilidade de que qualquer pessoa tenha sobrevivido. As informações são do jornal The Guardian.

Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado a queda do avião.

Veja o momento do acidente:

null Reprodução | Facebook