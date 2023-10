Acidente de caminhão com migrantes deixa dez mortos no México | A TARDE

Pelo menos dez migrantes morreram e 25 ficaram feridos neste domingo, 1º, quando um caminhão de carga em que viajavam clandestinamente capotou em uma estrada do estado mexicano de Chiapas (sul), fronteiriço com a Guatemala, informou a secretaria de Segurança da região.

"Registramos 25 pessoas feridas (...) e 10 falecidas", aponta um relatório da secretaria sobre o acidente, o segundo em menos de uma semana que envolve migrantes.

Uma fonte do Ministério Público que pediu para não ser identificada informou à AFP que aparentemente as vítimas são de Cuba e todas mulheres, incluindo uma menor de idade.

O acidente ocorreu durante a madrugada de domingo no trecho da estrada que liga Pijijiapan a Tonalá, na região do litoral do Pacífico de Chiapas e por onde costumam trafegar migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.

O caminhão, cuja carroceria foi construída parcialmente com madeira, ficou destruído em meio a roupas, bolsas e mochilas que os estrangeiros estavam carregando.

Na quinta-feira, dois migrantes morreram em um acidente de caminhão no município de Mazcalapa quando tentavam chegar ao estado de Veracruz por uma via rápida que tem ligação com Chiapas.

Milhares de migrantes de diversas nacionalidades atravessam o México em ônibus, reboques, veículos em péssimo estado ou trens de carga, mas no trajeto sofrem acidentes ou ataques de criminosos e, algumas vezes, das próprias autoridades.