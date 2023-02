Aeroporto faz ação contra a passagem de animais no raio-x de bagagem

No Aeroporto LaGuardia, Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a equipe de segurança está se queixando com o alto número de passageiros que estão levando seus animais de estimação para os postos de controle dos aeroportos, e que estão fazendo esses animais a passar pelos aparelhos de raio-x (às vezes dentro das malas dos passageiros).

Por conta disso, na última terça, 21, a Administração de Segurança de Transporte (TSA), com dois voluntários, começaram a organizar uma ação de conscientização no terminal do aeroporto, para ensinar os passageiros a maneira certa de conduzir seus animais de estimação.

Robert Duffy, que é o Diretor de Segurança Federal da TSA, falou que é importante saber que animais de estimação nunca podem passar por uma unidade de raio-x dos postos de controle. Os viajantes têm que levar os animais dentro de uma de transporte portátil e tem que removê-los da transportadora antes do processo de triagem.

A caixa tem que está vazia e tem que ser colocada na esteira do posto de controle para que possa ser radiografada, e o animal de estimação tem que ser levado até o detector de metais durante a triagem, assim como os seres humanos.