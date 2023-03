Asteroide pode atingir a Terra no Dia dos Namorados de 2046

A Terra pode ser atingida por um novo asteroide daqui a 23 anos, no Dia dos Namorados de 2046. As chances da colisão, no entanto, são muito pequenas, de acordo com o Escritório de Defesa Planetária da Nasa.

Denominado “2023 DW”, a rocha mede 50 metros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de uma piscina olímpica. A Agência Espacial Europeia estima que a chance de colisão seja uma em 625, no dia 14 de fevereiro, quando é celebrado o Dia dos Namorados nos EUA.

Embora o asteroide atualmente esteja no topo da lista de riscos da Nasa, o evento pontua apenas 1 em 10 na escala de Torino, o que significa que “a probabilidade de uma colisão é extremamente improvável, sem motivo para atenção ou preocupação do público”.

O Escritório de Defesa Planetária da Nasa explica que “muitas vezes, quando novos objetos são descobertos, várias semanas de dados são necessárias para reduzir as incertezas e prever adequadamente suas órbitas nos anos futuros”.