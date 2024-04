Ataque com faca em igreja de Sydney deixa quatro feridos | A TARDE

O serviço de emergências de Sydney informou que quatro pessoas estavam recebendo atendimento médico por "ferimentos que não colocam suas vidas em risco", após um ataque com faca em uma igreja de Sydney nesta segunda-feira.

O incidente aconteceu dois dias após um ataque similar em um shopping center da mesma cidade que terminou com seis pessoas assassinadas.

Uma transmissão ao vivo mostrou o ataque desta segunda-feira, que aconteceu durante uma missa em uma igreja assíria na zona oeste da cidade.

As imagens mostram um homem se aproximando do altar, com uma faca erguida, e depois atacando o padre, o que provocou pânico entre os paroquianos.

Os serviços de emergência informaram que quatro homens com idades entre 20 e 70 anos estavam recebendo atendimento.

A imprensa local informou que o ataque aconteceu na paróquia Cristo Bom Pastor.