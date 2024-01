Ataque em Gaza deixa 70 refugiados mortos na noite de Natal | A TARDE

Um ataque aéreo israelense ao campo de refugiados de Al Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, deixou pelo menos 70 pessoas mortas e dezenas de feridos na noite deste domingo, 24, véspera de Natal. A informação é do grupo fundamentalista islâmico Hamas. De acordo com a DW, o fato ainda não pode ser checado de forma independente.



O bombardeio destruiu várias casas no campo de Al Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, de acordo com o ministério da Saúde do movimento islamista, que anteriormente havia relatado 45 mortos e depois 60.

O balanço não pôde ser confirmado até o momento por fontes independentes.

O exército israelense, ao ser consultado pela AFP, afirmou estar realizando "verificações" a respeito.

O porta-voz do ministério da Saúde de Gaza, Ashraf al Qudra, declarou que o ataque destruiu "um bloco de residências" e que o "número [de vítimas] pode aumentar", dada a grande quantidade de famílias que moram no local.

O ministério também destacou que 10 membros de uma mesma família morreram em outro bombardeio israelense, no campo de refugiados de Jabalia (norte).

Os bombardeios continuaram nesta segunda-feira, 25, e deixaram ao menos 18 mortos na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, provocaram também 12 óbitos, após um ataque à aldeia de Al-Sawaida, no centro do território palestino, como divulgado pelo Hamas divulgou.