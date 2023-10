Ataque russo deixa um morto e 23 feridos no leste da Ucrânia | A TARDE

Um menino de 10 anos morreu, e outras 23 pessoas ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu alguns edifícios residenciais em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram autoridades locais nesta sexta-feira, 6.

O ataque aconteceu um dia depois do ocorrido na localidade de Groza, na mesma região, onde morreram 51 pessoas.

"Novo ataque russo contra civis. O corpo de um menino de 10 anos foi encontrado entre os escombros", disse o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, no Telegram.

"Dois edifícios residenciais foram danificados, e um edifício residencial de três andares foi destruído", acrescentou.

O governador regional, Oleg Sinegubov, relatou 23 feridos, incluindo um bebê de 11 meses.

A polícia disse pouco depois que os prédios foram atingidos por dois mísseis balísticos Iskander.

Um fotógrafo da AFP no local viu o que parecia ser o fragmento de um desses mísseis no fundo de uma cratera, em uma rua do centro da cidade. Ao redor, vários veículos civis estavam virados, ou queimados.

Igualmente, a Rússia lançou uma nova série de ataques noturnos com drones contra diferentes alvos no centro, nordeste e sul da Ucrânia.

Kiev disse ter abatido 25 dos 33 drones Shahed lançados, sem especificar quais alvos foram atingidos pelos outros oito aparelhos.

Anteriormente, Oleg Kiper, governador da região de Odessa, no sudoeste, disse que drones danificaram um armazém de grãos no porto de Izmail e incendiaram nove caminhões.

Este porto do Danúbio tem sido alvo regular de ataques russos há semanas. É uma infraestrutura importante para a Ucrânia, pois serve para o transporte de produtos agrícolas, em particular, de trigo.