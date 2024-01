Bombardeio em Gaza mata 76 pessoas da mesma família | A TARDE

Pelo menos 76 pessoas da mesma família foram mortas após um bombardeio na cidade de Gaza nessa sexta-feira, 22. Achim Steiner, chefe do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (ONU), confirmou as informações

O bombardeio atingiu um prédio e é considerado um dos mais mortais desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

A maior parte dos mortos é da família al-Mughrabi. Uma das vítimas é Issam al-Mughrabi, 56 anos, funcionário do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, de acordo com o porta-voz da ONU.

A esposa de Issam, Lamya, de 56 anos, e os cinco filhos com idades entre 13 e 32 anos de idade.morreram.

“Por quase 30 anos, Issam trabalhou com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas pelo Programa de Assistência aos Palestinos (PAAP). Ele será lembrado como um amado membro do time do PAAP”, divulgou Steiner em comunicado.