Bombardeios no sul afegão matam 25 civis

Episódios de violência no sul do Afeganistão resultaram na morte de pelo menos 25 civis, inclusive três crianças e um mulá muçulmano, informou a polícia local hoje. De acordo com a versão policial, a violência começou quando rebeldes supostamente vinculados à milícia fundamentalista islâmica Taleban atacaram postos da polícia afegã, o que resultou em bombardeios por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



O comando militar da Otan, por sua vez, assegurou que seu bombardeio provocou a morte de maior parte de um grupo de 30 insurgentes e alegou que qualquer morte de inocentes deveria ser atribuída aos supostos rebeldes, pois eles "lançaram ataques irresponsáveis a partir de casas civis".



O ataque aos postos policiais começou no fim da noite de ontem em Gereshk, na província de Helmand, disse Mohammad Hussein Andiwal, comandante da polícia local, em conversa com a Associated Press. A Otan respondeu com o pedido de apoio aéreo, que matou 20 supostos rebeldes, mas também provocou a morte de 25 civis, inclusive nove mulheres, três bebês e o mulá de uma mesquita local, disse Andiwal.

