Brasil envia 40 mil refeições ao Chile após incêndios | A TARDE

O Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, enviou 40 mil refeições para os afetados pelos incêndios no Chile, nesta semana. Cerca de 2 mil pessoas serão auxiliadas. A ação é uma parceria com o Itamaraty, através da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e da Embaixada do Brasil em Santiago.

No início de fevereiro, a cidade de Viña del Mar, no litoral do Chile, sofreu queimadas que mataram centenas de pessoas.

"Os primeiros dias são os mais sensíveis em tragédias climáticas dessa magnitude", diz Tatiana Monteiro de Barros, fundadora da União BR. "Sabemos que é necessário ter agilidade e assertividade para promover a ajuda neste começo, mas sempre pensando em deixar um legado".

A ação recebeu apoio de diferentes empresas e entidades como Itaú Unibanco, Instituto Far Hinode, VNP Advogados, Simples Nutri, Esportes da Sorte e Fermac Cargo. A gestão financeira do trabalho é feita em parceria com o Instituto da Criança. O transporte logístico é realizado com apoio do programa Avião Solidário da Latam.

União BR

O movimento voluntário União BR foi fundado em 2020 durante a pandemia e é presente em todos os estados brasileiros. Ele atuou na ajuda humanitária aos yanomamis, em desastres como as enchentes no Sul da Bahia, em 2021, e em tragédias, como a causada pelas chuvas em São Sebastião em 2023.

A organização já realizou campanhas de assistência humanitária em países como Uruguai, Ucrânia e Israel. Também com apoio institucional do Itamaraty, enviou mais de 20 toneladas em doações de alimentos e 130 mil insumos de saúde para vítimas da guerra da Ucrânia.

No Brasil, o movimento voluntário já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas e arrecadou mais de R$ 360 milhões. Em 2020, a União BR foi um dos destaques do Prêmio Empreendedor Social em Resposta à Covid-19, em 2020, quando venceu a categoria popular, a Escolha do Leitor.