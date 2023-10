Brasil não deve propor na ONU sanções ao Hamas | A TARDE

Em meio a guerra iniciada entre o Hamas e Israel, o Brasil ocupa o comando da presidência do Conselho de Segurança da ONU. O país lidera o conselho mais importante das Nações Unidas até o fim do mês.

Entretanto, o Brasil não deve propor sanções ao grupo terrorista que iniciou as ondas de ataques à Israel. De acordo com fontes do Itamaraty, a intenção é evitar que um impasse prejudique o trabalho de resgate dos cidadãos de outros países ou futuras iniciativas para a negociação de um acordo de paz.

Desde o início do conflito, o Conselho teve apenas uma reunião emergencial no domingo, convocada pela presidência. No encontro, um enviado especial das Nações Unidas ao Oriente Médio apresentou um informe sobre a situação na região naquele momento.

De acordo com "O Globo", a estratégia do Brasil na liderança do Conselho consiste em conseguir um cessar-fogo para poder retirar as pessoas das áreas conflagradas. O segundo objetivo do Brasil é fazer com que o conselho consiga um acordo para libertar os reféns que estão em poder do Hamas.