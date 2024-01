Cidade onde nasceu Jesus cancela Natal por causa da guerra | A TARDE

Sem comemorações no Natal de 2023, a cidade palestina de Belém, onde Cristo nasceu, teve os atos públicos cancelados pelas autoridades locais por causa da Guerra do Hamas contra Israel.



Foram suspenso os desfiles e decorações foram retiradas da rua. A Basílica da Natividade, igreja construída onde Cristo teria nascido, não tem movimento de pessoas e está sem alusão a festividades. As informações são da CNN.

Palestinos organizaram um protesto na Praça da Manjedoura, onde fica a igreja. Eles carregaram a bandeira do país e ocupavam o centro do local.

A cidade de Belém é originalmente do território palestino, porém o Estado de Israel conquistou o território em 1967. Localizada na Cisjordânia, a região é cobiçada tanto por Israel quanto a Palestina, e fica a 93 km da Faixa de Gaza.

Lideranças locais defendem não haver motivo para comemorar o Natal e, sendo assim, cancelaram as festividades. De acordo com eles, as vítimas palestinas do conflito devem ser tratadas com solidariedade.

Foram ao menos 20.727 mortos e 54.036 feridos na Palestina desde o início da guerra, em outubro, de acordo com a agência de notícias Al-Jazeera. Do lado de Israel, 1.139 morreram e 8.730 ficaram feridos.

A Al-Jazeera é controlada pela monarquia do Qatar e usa informações do Hamas para contabilizar os números. Não é possível verificar as informações de forma independente.

O local depende do turismo religioso para que os comércios locais tenham dinheiro, o que causa impacto na economia com a ausência do Natal. Cristãos de todo o mundo costumam visitar o local no fim de dezembro.

Os políticos locais montaram uma instalação artística chamada de “Natividade sob os escombros”, em solidariedade ao povo palestino. A arte insere o nascimento de Jesus em meio a um cenário de guerra. Uma estátua de Cristo criança é colocada no centro de pedaços de concreto. De acordo com a Bíblia, ele nasceu em uma manjedoura em uma hotelaria da cidade.