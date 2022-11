Colisão de aviões da 2ª Guerra Mundial deixa seis mortos nos EUA

Seis pessoas morreram na colisão de dois aviões da Segunda Guerra Mundial, neste sábado, 12, durante o espetáculo aéreo "Wings Over Dallas Airshow" no Aeroporto Executivo de Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos.



O bombardeiro Boeing B-17 Flying Fortress e o caça Bell P-63 KingCobra colidiram a tarde, informou a agência de aviação dos EUA, conhecida pela sigla FAA.

"Segundo o médico legista do condado de Dallas, são seis mortes no total pelo acidente no espetáculo aéreo 'Wings over Dallas", escreveu no Twitter Clay Jenkins, principal funcionário eleito do condado de Dallas. "As autoridades vão continuar trabalhando hoje na investigação e na identificação dos falecidos", acrescentou.

Espectadores do evento publicaram na internet vídeos do momento do acidente. Em um deles, um dos aviões parece se partir antes de cair no solo. O prefeito de Dallas, Eric Johnson, garantiu em uma publicação no Twitter que "nenhum espectador nem ninguém em terra ficou ferido".

Por sua vez, o sindicato de pilotos Allied Pilots Association confirmou na noite de sábado que dois de seus membros aposentados tinham morrido a bordo do B-17.

Durante uma entrevista coletiva pouco depois da tragédia, Hank Coates, responsável da Força Aérea Comemorativa (CAF, na sigla em inglês), que organizou o evento, declarou que o B-17 normalmente opera com quatro ou cinco tripulantes, enquanto o P-63 leva apenas um piloto.

Coates acrescentou que os pilotos que operam os aviões durante essas apresentações são voluntários experientes com "treinamento vasto" e muitos são pilotos militares reformados.