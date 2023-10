Conflitos entre Hamas e Israel já deixam 1,1 mil pessoas mortas | A TARDE

O segundo dia de conflitos entre Israel e o grupo Hamas ainda abala o mundo neste domingo, 8. De acordo com o último balanço divulgado, 1.120 pessoas morreram após o início dos ataques.

Informações divulgadas na madrugada deste domingo, 8, apontam que 700 pessoas morreram em Israel; 413 na Faixa de Gaza; e 7 na Cisjordânia. O Ministério da Saúde da Palestina informou que são 1.990 pessoas feridas após o início dos ataques.

Novas explosões foram registradas na Faixa de Gaza, neste segundo dia de ataques. Militares israelenses também registraram ataques ao norte de Israel a partir do Líbano, de acordo com a Reuters.

Novos taques foram reivindicados pelo grupo Hezbollah, que alegou estar bombardeando Israel em “solidariedade ao povo palestino”.

Em comunicado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito deve gerar uma “longa e difícil guerra”.

“Começamos a ofensiva, que vai seguir sem limitações e descanso até que os objetivos sejam cumpridos”, disse Netanyahu.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou em nota que mantém contato com 90 brasileiros que vivem em Israel e na Faixa de Gaza. Segundo o Itamaraty, ao todo, são cerca de 14 mil brasileiros em Israel, e outros 6 mil na Palestina.

Reunião no Itamaraty

Uma reunião de coordenação do governo brasileiro sobre os conflitos em Israel e na Palestina e a situação dos brasileiros na região, vai ser realizada neste domingo, 8, no Palácio do Itamaraty.

A ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha; o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; e o Assessor Especial do Presidente da República, embaixador Celso Amorim, participam da reunião.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, nesse sábado, 7, que monitora a situação das comunidades brasileiras. Estimasse que 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil na Palestina, "a maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques", diz a nota do órgão.

De acordo com o Itamaraty, um brasileiro foi ferido e encontra-se hospitalizado. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv presta assistência. O órgão disse ainda que a embaixada busca ainda contato com outros dois brasileiros que também estavam em um local atacado.

Também neste domingo, às 16h de Brasília, vai ser realizada uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), na sede da entidade em Nova Iorque. A convocação extraordinária foi definida pelo Brasil, que ocupa a presidência do órgão. Vão ser tomadas decisões, no âmbito do organismo, sobre os ataques.