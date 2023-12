COP28: Esboço de acordo não cita combustíveis fósseis | A TARDE

Um esboço do acordo final da COP 28, a conferência climática das Nações Unidas que está sendo realizada em Dubai, foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 11. No entanto, o texto não se refere a uma eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.

A versão final do documento ainda está sendo negociada por representantes dos quase 200 países presentes na conferência, que acontece até terça, 12.

O texto cita o fato de o Acordo de Paris, de 2015, ter impulsionado uma ação climática que contenha danos, apontando para a urgência de responder à crise climática.

No entanto, apesar dos avanços globais para minimizar os impactos, da adaptação e dos meios de aplicação e apoio, os negociadores “ainda não estão coletivamente no bom caminho para alcançar o objetivo do Acordo de Paris e os seus objetivos a longo prazo”.

Temperatura

O rascunho aponta que, até o momento, os negociadores da COP28 reafirmam o objetivo de temperatura do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais e de prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, se reconhece que essa meta reduziria significativamente os riscos e os impactos das alterações climáticas.

O documento reafirma ainda que os impactos das alterações climáticas serão muito menores com um aumento da temperatura de 1,5°C em comparação com 2°C, por isso os signatários – cerca de 200 países - decidem seguir com a meta para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C.

No entanto, a primeira versão aponta para séria preocupação com o fato de 2023 poder vir a ser o ano mais quente, como apontado durante a COP28, com os impactos das alterações climáticas em ritmo de aceleração.

Com base nisso, o rascunho reforça a necessidade de ação e apoio urgentes para manter 1,5°C como uma meta como forma de enfrentar a crise climática em uma década que se mostra tão crítica.

O rascunho sinaliza que a versão final deve poupar a proposta de um grupo de pelo menos 80 países, incluindo os Estados Unidos, para que haja um compromisso formal de redução gradual do uso dos combustíveis fósseis.