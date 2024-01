Dois brasileiros são agredidos com socos e chutes por portugueses | A TARDE

Cerca de dez jovens agrediram dois brasileiros, na madrugada de sábado, 30, na cidade de Porto, em Portugal. As vítimas suspeitam de racismo e xenofobia.

O produtor cultural e aluno de doutorado Bruno César Marcelino, de 31 anos, que mora em Portugal há dois meses, e o cozinheiro Kaique Soares, 23, foram a uma festa no Cais de Gaia e saíram do local por das 3h. Os agressores eram adolescentes com idade entre 15 e 25 anos que estavam bêbados e, segundo os brasileiros, possivelmente sob efeito de drogas. Segundo eles, o grupo era formado por cerca de dez jovens com sotaque português, a maioria brancos, incluindo uma mulher. Eles estavam cercados por latas e garrafas.

O grupo pediu 10 euros (R$ 53) aos brasileiros, que negaram. Ao ouvir a negativa, um dos jovens desferiu um soco no rosto de Bruno. "[Pedir dinheiro] era só um motivo para irem para cima. Um soco na cara. A gente tentou fugir, sair correndo. Aí, eles me puxaram pela minha touca. Nessa, eu caí. Quando caí, começaram a dar socos e chutes na minha cabeça", contou Bruno Marcelino ao UOL.

Kaique voltou para ajudar Marcelino, mas foi cercado por três agressores, que o atacaram com socos. "Foi o tempo de a gente se levantar e sair correndo de novo", contou Bruno ao UOL. "Mas eles vieram atrás da gente de novo. Consegui me distanciar deles. A gente ficou a uns dois quarteirões de distância deles."

O grupo pensou que os brasileiros tinham ido embora e parou a perseguição. Enquanto isso, a dois quarteirões de distância, Marcelino, Kaique e um morador português, que havia assistido à cena sobre uma varanda, ligaram ao menos três vezes para a polícia.

Quando a polícia chegou, os agentes não abordaram os jovens agressores a tempo. Segundo Bruno, isso permitiu que parte dos agressores fosse embora. Eles começaram a dizer: 'Mas como a gente vai saber se são eles realmente?'. Eles começaram a duvidar da gente, dando oportunidade para eles irem embora. Quando eles [os agressores] começaram a ir embora, eu gritei: 'Vocês vão deixar realmente, na minha frente, os agressores irem embora?' Uma má vontade mesmo...", detalhou o produtor cultural

Depois da insistência, os policiais abordaram os jovens que sobraram do grupo. Mas não se sabe que providências tomaram. Por volta das 4h30, Marcelino e Kaique foram levados de ambulância até o pronto-socorro do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho. Eles tiveram alta por volta 11h, segundo o hospital.

"Acreditamos que tudo foi motivado por xenofobia, homofobia e racismo, que está cada vez mais evidente aqui em Portugal", disse Marcelino em uma rede social.