Elon Musk já perdeu US$ 92 bilhões da sua fortuna nos últimos meses

O patrimônio de Elon Musk caiu para menos de US$ 200 bilhões nesta terça-feira, 8, com investidores vendendo ações da fabricante de carros elétricos Tesla. Musk agora tem um patrimônio de US$ 194,8 bilhões, segundo a Forbes. Uma parte significativa do bilionário advém da sua fatia de quase 15% na Tesla. A empresa tem um valor de mercado de US$ 622 bilhões.

Só em 2022, Musk já perdeu US$ 92 bilhões de sua fortuna. Ainda assim, o sul-africano continua sendo a pessoa mais rica do mundo. Há menos de um ano, sua riqueza chegou a US$ 340 bilhões, quando o preço das ações da Tesla atingiu o recorde de US$ 410.

A empresa fundada por Musk perdeu quase metade de seu valor de mercado desde que ele fez uma oferta pelo Twitter em abril. A compra foi confirmada no final do mês de outubro. No começo do mesmo mês, Musk chegou a perder US$ 15 bilhões em um só dia, em outra reação ruim do mercado com os resultados da Tesla.