Exército ucraniano afirma que libertou localidade próxima de Bakhmut

As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram nesta sexta-feira, 15, a captura da localidade de Andriivka, a 10 quilômetros da cidade devastada de Bakhmut, uma posição importante na frente de batalha leste.

"As forças de defesa (...) libertaram Andriivka, na região de Donetsk, infligiram perdas importantes ao inimigo em termos de homens e equipamentos", afirmou o Estado-Maior ucraniano.

Na quinta-feira, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, anunciou no Telegram a conquista da localidade, mas foi rapidamente contestada por uma unidade de ataque na região e retificou sua publicação.

"A declaração sobre a tomada de Andriivka é falsa e prematura. Combates intensos acontecem nas áreas de Klichiivka e Andriivka", afirmou no Telegram a terceira brigada de assalto, presente na região.

"Tais declarações colocam em risco a vida dos militares e prejudicam a execução das missões de combate', acrescentou a unidade.

A batalha de Bakhmut, que dura mais de um ano, é a mais longa e violenta da guerra. Moscou reivindicou em maio a captura da cidade, destruída pelos combates e bombardeios.

Kiev iniciou uma contraofensiva em junho para recuperar as áreas perdidas no leste e sul do país - Bakhmut tem um papel importante.

Os avanços das tropas ucranianas são lentos, prejudicados por linhas de defesa fortalecidas pela Rússia, com trincheiras, campos minados e armadilhas antitanque.

Até momento, as forças de Kiev conseguiram recuperar apenas algumas localidades, mas a pressão ucraniana se intensificou recentemente, em particular na frente sul com a tomada de Robotyne, nas proximidades de Tokmak, um importante centro logístico para os russos.