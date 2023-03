Harry e Meghan recebem ordem de despejo do rei Charles lll

Um porta-voz do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, confirmou, nesta quinta-feira, 2, que o rei Charles III enviou uma ordem de despejo para que o casal deixe a única residência dos duques de Sussex no Reino Unido, o Frogmore Cottage. O local deve ser ocupado pelo príncipe Andrew, irmão mais novo do monarca.

De acordo com a rede britânica BBC, a medida foi tomada após a publicação do livro de memórias do príncipe Harry “Spare”, ou "O que sobra", na versão em português.

Na obra, o filho caçula do monarca britânico aponta uma série de acusações contra o irmão, o príncipe William, o pai e, principalmente, o modus operandi da relação entre a monarquia britânica e a imprensa.

O jornal “The Sun” afirmou em reportagem na quinta-feira, 1º, que fontes da monarquia disseram que o Palácio de Buckingham tinha enviado "um aviso de expulsão" a Harry e Meghan, que deixaram o Reino Unido em 2020, quando abdicaram das obrigações e do salário real.

Segundo a reportagem, o objetivo do rei é reduzir despesas da monarquia, sustentada por impostos públicos. Ainda de acordo com o jornal, Charles lll não disponibilizou uma nova residência aos duques de Sussex. Assim, o casal não terá mais residência durante as poucas visitas ao Reino Unido.

O jornal ainda afirma que o rei pediu ao príncipe Andrew, seu irmão mais novo que atualmente vive em uma propriedade luxuosa em Windsor, que se mudasse para Frogmore Cottage.

O príncipe Andrew saiu da vida pública e em 2019, perdeu suas honras e títulos militares depois de um processo movido pela norte-americana Virginia Giuffre, que o acusou de ter abusado dela quando tinha apenas 17 anos.

Depois de um acordo extrajudicial, cujo valor não foi informado, o caso foi encerrado. De acordo com a imprensa britânica, Andrew tinha prometido pagar US$ 16 milhões à mulher.

Depois de casados, quando foram morar no Fromage Cottage, Harry e Meghan decidiram reformar a residência e promoveram uma obra calculada em cerca de US$ 2,4 milhões, cerca de R$ 12,5 milhões, financiados com dinheiro público. A quantia foi fortemente criticada pela opinião pública, e o príncipe Harry teve que devolver o valor.

A rainha Elizabeth II tinha concedido a residência ao casal como presente de casamento. O Frogmore Cottage tem cinco quartos e fica localizado perto do castelo de Windsor, no oeste de Londres.

Atualmente, Harry e Meghan vivem na Califórnia, nos Estados Unidos, com os dois filhos.