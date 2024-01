Homem morre após entrar em motor de avião em Salt Lake City | A TARDE

Um homem de 30 anos morreu após entrar no motor de um avião no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, nos Estados Unidos, na noite de segunda-feira, 1º. Não há informações sobre o motivo dele ter entrado na estrutura.

Segundo as autoridades locais, a aeronave estava prestes a decolar com 95 passageiros de um voo comercial para San Francisco, quando a polícia localizou o rapaz, que estava dentro da cobertura metálica do motor. Os investigadores contaram que ele chegou ao local após passar por uma saída de emergência que levava à pista.

Mesmo depois diversos esforços para reanimá-lo, o homem não resistiu e morreu. Uma investigação preliminar, no entanto, revelou que os motores não estavam funcionando. Até o momento, as autoridades não revelaram a identidade da vítima, nem a causa da morte.

A Administração de Segurança de Transporte (TSA), responsável pela segurança de sistemas de transporte internos e ligados aos Estados Unidos, está ciente do ocorrido e trabalha junto aos investigadores para apurar o caso.