Irã promete matar Donald Trump para vingar assassinato de Soleimani

O general Amirali Hajizadeh, que comanda a Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, voltou a afirmar que o país quer a morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo ele, o objetivo é vingar a morte do general Qasem Soleimani, assassinado durante uma operação dos EUA em 2020.

"Esperamos poder matar Trump, o Pompeo [Mike Pompeu é ex-secretário de Estado americano] e McKenzie [ex-diretor do Comando Central do Exército dos Estados Unidos no Oriente médio], assim como os comandantes militares que deram a ordem para o assassinato de Soleimani", disse.

O comunicado foi exibido em rede nacional de televisão neste sábado, 25. Ele afirmou ainda que o país já tem a capacidade de atingir navios americanos a uma distância de 2 mil quilômetros com mísseis.

Em janeiro, Ebrahim Raisi, presidente do Irã, prometeu "vingar" o "assassinato" de Soleimani.

Soleimani foi morto no dia 3 de janeiro de 2020 em um ataque executado por drones quando a comitiva do militar de 62 anos estava deixando aeroporto de Bagdá, no Iraque.