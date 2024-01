Justiça da Argentina aceita ação contra pacote econômico de Milei | A TARDE

Uma ação contra o pacote econômico do presidente Javier Milei foi acatada pela Justiça Argentina aceitou no sábado, 23. O combo de medidas foi chamado de "Decreto de Necessidade e Urgência". Opositores dizem que foi nomeado de “decretaço”. O documento foi assinado, em 20 de dezembro, e revoga pelo menos 300 leis que regulamentam a economia do país.

A ação foi apresentada à Justiça pelo Observatório do Direito à Cidade junto com o ex-diretor do Banco Nacional argentino Claudio Lozano. De acordo com informações do jornal Clarín, a organização afirma que mudanças “violam a democracia” e pede que sejam declaradas inconstitucionais.

O juiz Esteban Furnari acatou a ação e decidiu que o caso seja julgado pelo foro de causas coletivas. Sendo assim, a Justiça argentina impede que outras ações sobre tema semelhante sejam abertas, de acordo com informações do jornal La Nación.

Furnari ainda solicitou que o Ministério Público Fiscal se manifestasse sobre a ação. Manifestantes na Argentina fizeram panelaços em Buenos Aires e em outras cidades do país no dia do anúncio do super pacote na economia.