Manifestantes pedem anulação das eleições na Sérvia | A TARDE

Com o desejo da anulação das eleições parlamentares realizadas no último dia 17 de dezembro, milhares de manifestantes foram às ruas de Belgrado, capital da Sérvia, na noite deste domingo, 24. O Parlamento foi depredado e houve confronto com a polícia.

A alegação é de que o pleito foi fraudado para favorecer o Partido Progressista da Sérvia, sigla do presidente Aleksandar Vucic. A legenda recebeu 46,72% dos votos na eleição antecipada, inicialmente prevista para 2027.

De acordo com o Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da Europa, a votação foi marcada pelo suborno de eleitores e parcialidade da mídia pró-governo.

A União Europeia pediu reformas à Sérvia para não prejudicar a candidatura para aderir ao bloco.