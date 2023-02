Menina de sete anos é diagnosticada com câncer de mama no Chile

Uma menina de 7 anos foi diagnosticada com câncer de mama no Chile. A criança foi identificada como Maura Muñoz e o relato do caso foi feito ao programa chileno “24 Horas”.

“Um dia eu estava dando banho nela e, depois de secar e passar creme, notei que ela tinha um [caroço semelhante a um] ‘feijãozinho’ embaixo do mamilo. Aí o médico me afirmou que o que a Maura tinha não era normal, que se eu esperasse muito iria crescer, mas ele nunca me disse que poderia chegar a isso. Isso foi em agosto e em setembro descobrimos que Maura tinha câncer [de mama]”, contou Patrícia ao programa.

A menina foi submetida a uma cirurgia de retirada da mama com o objetivo de evitar o espalhamento da doença para outras partes do organismo. Após a operação, a família aguarda o resultado dos exames que avaliaram a possibilidade de metástase.

O câncer de mama é extremamente raro em crianças e adolescentes. Os tumores mais comuns nessas idades são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático).

Em mulheres mais jovens, qualquer caroço persistente por mais de um ciclo menstrual deve ser investigado por um profissional. No caso das mulheres com mais de 50 anos, todo caroço na mama deve ser investigado. O Ministério da Saúde orienta que a mamografia de rastreamento é indicada para mulheres de 50 a 69 anos de idade, uma vez a cada dois anos.