Menino de nove anos mata outro de seis com tiro na cabeça

Um menino de nove anos matou outro de seis em Jacksonville, no nordeste da Flórida, ao atirar em sua cabeça acidentalmente, informou a polícia local durante coletiva de imprensa.

Os fatos ocorreram na segunda à tarde, segundo J.D. Stronko, chefe assistente do gabinete do xerife de Jacksonville.

"A investigação inicial determinou que os dois menores se encontravam no interior da casa aos cuidados de um adulto", disse o agente. "Um dos menores conseguiu arranjar uma arma de fogo e fez um único disparo, que acertou a vítima".

Não há indícios de violência criminosa neste caso, mas agentes do gabinete do xerife estão investigando como a arma chegou às mãos do jovem homicida, indicou Stronko.