Milhões de britânicos enfrentam calor sem precedentes no país

A última noite no Reino Unido foi a mais quente em anos para milhões de pessoas, em num país acostumado a clima ameno e chuva. As temperaturas nesta terça-feira,19, devem hoje chegar a 40 graus Celsius (°C).

A agência meteorológica do Reino Unido, a Met Office, avançou uma avaliação provisória que mostra que a temperatura ultrapassou, pela primeira vez desde que há registros, os 25º C durante a noite em várias regiões do país.

Segundo a meteorologista do Met Office Rachel Ayers, as máximas desta terça-feira vão atingir níveis "sem precedentes".

"A temperatura vai estar muito quente ao longo do dia e deve atingir 40ºC ou 41ºC em pontos isolados da Inglaterra durante a tarde de hoje", disse.

O Reino Unido registra, esta semana, um clima quente e seco idêntico ao que a Europa continental registrou na semana passada e que provocou incêndios em todos os países.

Uma grande parte da Inglaterra, de Londres (no Sul) a Manchester e Leeds (no Norte) está sob alerta para "calor extremo", o que significa que há perigo de morte mesmo para pessoas saudáveis.

Na segunda-feira , 18, a temperatura atingiu 38,1ºC em Santon Downham, no Leste de Inglaterra, um pouco abaixo da temperatura mais alta já registrada no país - 38,7ºC recorde estabelecido em 2019 -, mas espera-se que o dia de hoje seja muito mais quente.

As temperaturas médias de julho no Reino Unido variam entre 21ºC durante o dia e 12ºC à noite. Poucas casas e quase nenhuma empresa de pequeno porte têm ar condicionado.