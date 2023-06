Missionário brasileiro é morto a tiros e queimado no Quênia

O pastor Francisco Antônio Chagas Barbosa foi morto a tiros e, em seguida, teve o corpo carbonizado dentro de um carro, em Nairóbi, capital do Quênia. Ele que é natural do município de Varjota, no Ceará, deixou a esposa e uma filha.

A Missão Cristã Mundia, entidade para a qual o brasileiro prestava serviços, confirmou o caso e informou que Francisco estava desaparecido desde a última quarta-feira, 7. Ele teria saído para fazer compras e nunca retornou. Seu último contato por telefone foi feito às 16h03 do mesmo dia.

Por volta das 21h da quarta-feira, o carro do pastor teria sido visto pelas ruas já cidade sendo dirigido em alta velocidade por um grupo de jovens locais.

A esposa do missionário, pastora Franciane Barbosa, afirmou em vídeo postado em suas redes sociais que teve a confirmação da morte do marido trazida pela embaixada do Brasil no Quênia.

“Dois homens pegaram ele, colocaram dentro do carro, ele tentou sair do carro e nesse momento ele foi executado. Ali eles sem saber o que eles fariam, eles fizeram o ato de tocarem fogo no carro e de fato aquele carro que nós encontramos com aquele corpo é realmente do Francisco”, relatou.

A Missão Cristã Mundial afirmou em nota que Francisco morava no Quênia com sua esposa desde 2017 e fazia “um lindo trabalho com crianças, viúvas, refugiados, turkanas e igrejas locais”.