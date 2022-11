Mundo caminha para inferno climático, alerta chefe da ONU

No segundo dia da Conferência do Clima das Nações Unidas nesta segunda-feira, 7, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse aos países reunidos no início da cúpula que, ou os países trabalham juntos agora para reduzir as emissões, ou condenam o mundo ao que chamou de “inferno climático”.

“A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer”, disse Guterres aos delegados reunidos no evento, em Sharm el-Sheikh. Ele pediu ainda que os países mais ricos auxiliem os mais pobres na mudança dos combustíveis fósseis e a lidar com os impactos do aquecimento em curso.

Em 2015, os signatários do acordo climático de Paris se comprometeram a atingir uma meta de longo prazo para impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

“As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível”, disse ele. “Estamos a caminho do inferno climático, com o pé no acelerador”, completou ele, conforme a CNN.

Na última Conferência do Clima da ONU, o acordo final citou, pela primeira vez, a necessidade de reduzir o uso de carvão, gás e petróleo. Na ocasião, o Brasil prometeu reduzir a emissão de gás metano e zerar o desmatamento até 2030.