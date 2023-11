No Cairo, avião já espera brasileiros que saíram de Gaza | A TARDE

Os 32 brasileiros e parentes que deixaram a Faixa de Gaza na madrugada deste domingo, 12, são aguardados por um avião da Força Aérea Brasileira no Cairo, capital do Egito. A FAB informou oficialmente que a aeronave VC-2 (Embraer 190) espera os cidadãos para iniciar a viagem de volta ao Brasil.

O grupo é acompanhado por integrantes do governo federal, que esperava com apreensão a permissão de autoridades de Egito, Israel e Palestina. Após a autorização, as pessoas cruzaram a fronteira entre Gaza e Egito, no Portal de Rafah, na madrugada deste domingo, 12.

De acordo com o Itamaraty, os brasileiros entraram em território egípcio por volta das 5h40 (horário de Brasília), onde foram recepcionados pela embaixada brasileira no Cairo, “responsável pela etapa final da operação de repatriação”.

A previsão é de que o grupo chegue ao Brasil entre segunda, 13, e terça-feira, 14. “Duas pessoas do grupo que constava da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza”, emendou o Itamaraty.

Também pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a operação: “Os brasileiros atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão, em segurança, para o Brasil, na Operação Voltando em Paz”.

Após um processo de negociações complicado, uma lista com nomes de 33 brasileiros e parentes foi aprovada na sexta-feira, 10, para liberação da saída pelo Portal de Rafah, prevista para o referido dia. Contudo, no posto de segurança da fronteira, eles acabaram impedidos de passar. A decisão foi pelo motivo da consequência da forte presença militar de Israel ao redor de hospitais em Gaza

Após a chegada do grupo, os brasileiros vão encontrar as famílias e vão ter à disposição serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e para imunização. Os 32 repatriados vão ficar hospedados em Brasília por dois dias.

A diplomacia brasileira prestou apoio ao grupo até que recebessem autorização para deixar Gaza. Eles receberam recursos para alimentação, água potável, gás de cozinha e medicamentos. Pela internet, eles tiveram, ainda, acesso a atendimentos médico e psicológico.

Enquanto não era liberado, o grupo ficou em casas alugadas pelo governo federal nas cidades de Khan Yunis e Rafah. O deslocamento até a fronteira foi por ônibus fretados pela representação brasileira em Ramallah.

Por intermédio do Twitter (X), o presidente Lula parabenizou a operação de repatriação.

Parabéns para o Itamaraty e a FAB pela dedicação e competência exemplares na Operação Voltando em Paz, que buscou e acolheu os brasileiros que vivem na região do conflito e desejavam retornar ao Brasil. 🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) November 12, 2023