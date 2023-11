OMS perde comunicação com maior hospital na Faixa de Gaza | A TARDE

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, neste domingo, 12, ter perdido comunicação com o hospital Al Shifa, o maior da Faixa de Gaza. Informações da agência indicam que quem fugiu do centro médico foi atingido por tiros, alguns estão feridos e outros mortos.

A OMS acredita não ter conseguido contato com o Al Shifa, pela possibilidade de os médicos e pacientes terem sido forçados a deixar o local em busca de segurança. Desde a última sexta-feira, 10, os bombardeios na área se intensificaram e, no sábado, 11, profissionais do Médicos Sem Fronteiras (MSF) apontaram uma situação “catastrófica” no enclave da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina.

Por consequência do conflito, o hospital havia ficado sem energia elétrica e, segundo a OMS, um paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) morreu em decorrência disso. A UTI também sofreu danos devido aos ataques com bombas.

A agência reportou que o Al Shifa está rodeado por tanques de guerra, impossibilitando a saída dos profissionais de saúde e pacientes do hospital. Além disso, apontou a escassez de combustível, água limpa e comida.

A OMS apelou pela abertura da passagem de Rafah, fronteira de Gaza com o Egito, para todos os enfermos poderem deixar a zona de guerra.

Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, havia alertado para o sistema de saúde na Faixa de Gaza estar “à beira de um colapso“, devido à guerra.

A declaração ocorreu em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para tratar do confronto entre Israel e Hamas. O conflito armado já deixou, ao menos, 1,4 mil mortos em mais de um mês de guerra.