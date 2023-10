ONU: 400 mil moradores deixam Gaza em meio à guerra entre Israel/Hamas | A TARDE

Em meio a um cenário devastador de guerra, os moradores do norte da Faixa de Gaza foram obrigados a abandonar suas casas antes que o prazo determinado por Tel Aviv — 18h desta sexta-feira, 13, no horário de Brasília — chegasse ao fim.



A pé, em carros e carroças, mulheres, homens e crianças partiram para fugir de bombardeios e de uma possível ofensiva por terra. Mais de 1 milhão de pessoas vivem na região-alvo do Exército israelense, que está atrás dos reféns, aproximadamente 150, feitos pelo movimento fundamentalista Hamas.



De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 400 mil moradores de Gaza deixaram o local. "Gostaria de enfatizar: isso é apenas o começo. Nossos inimigos apenas começaram a pagar o preço. Não vou detalhar agora o que ainda está por vir, mas gostaria de dizer que isso é apenas o começo", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a contra-ofensiva endereçada ao Hamas.



A desocupação forçada dos civis em 24 horas, porém, repercutiu mal na ONU. A relatora especial Paula Gaviria Betancu classificou a ação como crime contra a humanidade. "A punição coletiva é proibida pelo direito internacional. Estamos horrorizados." Embora a opinião da especialista não seja a posição oficial das Nações Unidas, o porta-voz do secretário-geral, António Guterres, emitiu nota falando em tragédia. "Pedimos firmemente que essa ordem seja anulada, para evitar transformar o que já é uma tragédia em uma situação calamitosa", disse Stéphane Dujarric.



Críticas



Em resposta, o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, criticou a organização e afirmou que o país deveria, na verdade, ser elogiado por permitir a saída dos moradores antes de atacar o enclave. "Por anos, a ONU colocou sua cabeça na areia ao encarar o terror do Hamas crescer em Gaza, enquanto recursos e fundos foram colocados em Gaza e foram direto para o cofre dos Hamas", discursou, antes da reunião do Conselho de Segurança (leia mais na página 2). "Agora que Israel está dando um aviso para a população civil esvaziar Gaza, para evacuar áreas, valorizando vidas e minimizando a morte de civis, a ONU prefere condenar essas ações preventivas."

Os ataques contra Gaza já deixaram 1,9 mil mortos, em sete dias de conflito, iniciado no dia 7. Desses, 614 seriam crianças, conforme o Ministério da Saúde palestino. O Exército israelense afirmou que, no país, foram 1,3 mil vítimas, sendo a maioria civis. Forte aliado de Israel, Joe Biden destacou ontem, contudo, que a crise humanitária em Gaza é uma prioridade. "Não podemos perder de vista que a maioria avassaladora dos palestinos não tem nada a ver com o Hamas", disse, durante discurso na Filadélfia.