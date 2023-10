Papa Francisco sugere bênçãos a casais do mesmo sexo | A TARDE

O Papa Francisco deixou aberta a possibilidade de padres católicos darem bênçãos a casais do mesmo sexo. No entanto, seriam ações limitadas e que levariam em consideração cada caso, sem que possam ser confundidas com as cerimônias de casamento dos casais heterossexuais. A resposta foi dada para cinco cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina.

Eles enviaram ao pontífice um conjunto de perguntas formais, conhecidas como “dubia” (“dúvidas”, em latim), a respeito do Sínodo dos Bispos, encontro global que começa na quarta-feira, 4, no Vaticano.

Em uma carta aberta aos católicos, eles anunciaram os seus questionamentos “para que não estejam sujeitos à confusão, ao erro e ao desânimo, mas antes possam rezar pela Igreja universal”. O debate por escrito ocorreu em julho deste ano, com a divulgação dos posicionamentos do Papa feita nesta segunda-feira, 2, pelo Vaticano.

De acordo com Francisco, quaisquer eventuais bênçãos não devem se tornar a norma ou obter aprovação explícita das jurisdições da Igreja, como dioceses e conferências nacionais de bispos. No entanto, os pedidos de bênção fazem parte do processo do ser humano de se aproximar de Deus, ainda que existam atos "objetivamente moralmente inaceitáveis".