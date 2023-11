Piloto é detido após tentar desligar motores do avião durante voo | A TARDE

Um piloto fora de serviço foi detido após tentar interromper o fluxo de combustível para os motores de um avião da Alaska Airlines em pleno voo nos Estados Unidos. O caso que envolveu o voo 2059, que tinha como destino a cidade de São Francisco, aconteceu no último domingo, 22.

O homem identificado Joseph D. Emerson foi rapidamente contido pelo capitão e pelo primeiro oficial da aeronave, evitando a paralisação do motor. Ele estava na cabine, quando tentou desligar os motores da aeronave. Com o objetivo de cometer o atentado, ele puxou as alavancas do extintor de incêndio.

"O sistema de supressão de incêndio consiste em uma alça em formato de 'T' para cada motor, e quando puxada, uma válvula na asa se fecha para desligar o fluxo de combustível para o motor. Nossa tripulação respondeu sem hesitação a uma situação difícil e altamente incomum, e estamos extremamente orgulhosos e gratos por suas ações habilidosas", disse a companhia responsável pelo voo em um comunicado enviado a CNN Internacional.



Por conta da ação criminosa, a aeronave teve que desviar sua rota para a cidade de Portland, no Oregon, ainda nos EUA. No aeroporto, Emerson foi escoltado e levado sob custódia pela polícia. Ele vai responder por 83 ações criminais contra o piloto, como tentativa de homicídio e ato imprudente.

O piloto tem 44 anos. Ele está entre os profissionais listados pela Administração Federal de Aviação (FAA) com certificação para pilotar, tendo a autorização médica emitida no último mês. O FBI e a polícia de Portland investigam a motivação do piloto em desligar os motores.