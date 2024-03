Polícia da Índia localiza mais 4 por estupro coletivo de brasileira | A TARDE

As forças de segurança da Índia anunciaram nesta terça-feira, 05, que prendeu oito suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da turista brasileira Fernanda Santos e na agressão do companheiro dela, o espanhol Vicente Barbera. “Prendemos todos os envolvidos no caso”, disse Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Polícia de Dumka, localizado no estado de Jharkhand, onde ocorreu o crime.

Os últimos quatro suspeitos foram presos na noite de segunda-feira, 04, chegando ao total de oito. O casal de influenciadores de um canal de viagens, que há anos viaja para percorrer o mundo de motocicleta, havia montado uma tenda num terreno baldio de uma aldeia de Dumka para passar a noite da sexta-feira passada, 1º/03, quando, por volta da meia-noite, um grupo de homens os atacou.

O caso teve grande repercussão, por envolver estrangeiros, o que levou a polícia a criar duas equipes de investigação especial para reunir todas as provas possíveis. A lei estabelece penas severas para o crime de violação, que na maioria dos casos não admite fiança. Uma violação, segundo o código penal indiano, deve ser punida com no mínimo 10 anos de prisão, e uma violação em grupo pode resultar em prisão perpétua.

As condenações, no entanto, são raras. Em 2022, a Índia teve uma média de 90 estupros diários, de acordo com o escritório nacional de registros criminais. No entanto, muitos destes ataques não são denunciados, por causa do estigma que as vítimas costumam sofrer e também da falta de confiança no trabalho da polícia.