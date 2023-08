Polícia de Nova York descobre DNA de serial killer em fatia de pizza

Um arquiteto suspeito de cometer uma série de assassinatos nos Estados Unidos foi preso na última quinta-feira, 13, após ser identificado pela polícia através de uma fatia de pizza.

Rex Heuermann, 59 anos, é acusado pela morte de 11 pessoas: nove mulheres, um homem e um bebê. De acordo com o jornal The New York Times, o crime aconteceu há mais de uma década.



Heuermann começou a ser investigado pela polícia norte-americana em março de 2022. Em 26 de janeiro, ele descartou a caixa de pizza no lixo, que foi recuperada pelos investigadores e enviaram a sobra da comida para um laboratório forense.

Segundo o jornal, os resultados mostraram que o mesmo DNA que havia nas sobras de massa da pizza foi o encontrado no corpo de uma das vítimas. O caso dos assassinatos em série ficou conhecido como “Gilgo Four”.