Premiê da Espanha dissolve o Congresso e convoca novas eleições

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira, 29, a antecipação das eleições legislativas no país para 23 de julho, após a grande derrota de seu partido nas votações municipais regionais de domingo.

"As eleições acontecerão no domingo 23 de julho", anunciou Sánchez em uma declaração institucional no palácio de Moncloa, antes de explicar que tomou a decisão "com base nas eleições celebradas ontem".

"Assumo em primeira pessoa os resultados e acredito que é necessário dar uma resposta e submeter nosso mandato democrático à vontade popular”, declarou Sánchez.

O conselho de ministros se reunirá durante a tarde para aprovar a medida, cuja publicação no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 30, resultará na dissolução do Parlamento.

A data limite para as legislativas era dezembro e poucos esperavam a antecipação, levando em consideração que a Espanha terá a presidência da União Europeia (UE) no segundo semestre de 2023.

Nas eleições de domingo, os conservadores do PP retomaram prefeituras importantes dos socialistas, incluindo Sevilha e Valência, e conquistaram a reeleição, com maioria absoluta, dos governos da cidade e da região de Madri.

Além disso, o Partido Popular venceu em seis regiões que eram governadas pelos socialistas, sozinhos ou em coalização: a Comunidade Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares e Cantabria.

O domingo não foi vitorioso apenas para o PP, mas também para o partido de extrema direita Vox, cujo apoio será necessário para os conservadores em várias regiões.