Presidente da Ucrânia visita Kherson e celebra chance de fim da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson, nesta segunda-feira, 14, e comemorou a recaptura com moradores e tropas. O município, localizado no sul do país, ficou em domínio da Rússia por cerca de oito meses.

"Este seria o começo do fim da guerra? Porque você vê nosso exército forte, estamos indo passo a passo (avançando) nosso país, nos territórios temporariamente ocupados", disse Zelensky.

Na última semana, a Ucrânia conseguiu completar com sucesso uma contra-ofensiva em Kherson, forçando as tropas russas a se retirarem. Volodymyr Zelensky agradeceu à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a outros aliados.

Segundo Zelensky, a entrega de sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (HIMARS) dos Estados Unidos fez uma grande diferença no esforço de guerra das tropas ucranianas.

"Estou muito feliz, você pode dizer pela reação das pessoas, sua reação não é encenada. As pessoas estavam esperando pelo exército ucraniano, por nossos soldados, por todos nós", afirmou Volodymyr.

De acordo com testemunhas, Zelensky esteve em Kherson por cerca de 30 minutos. Questionado sobre o avanço das forças ucranianas, ele afirmou que não tem interesse em territórios de outro país, se referindo a Moscou.