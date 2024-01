Primeiro-ministro Netanyahu promete intensificar ofensivas em Gaza | A TARDE

Nesta segunda, antes do amanhecer, aviões israelenses bombardearam a Faixa de Gaza de forma intensa, resultando em uma centena de palestinos mortos nas últimas horas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, esteve na região nesta segunda-feira, 25, e prometeu intensificar as ofensivas no território já devastado e sitiado.



Gaza está sujeita a um bloqueio de Israel desde 2007, dois anos depois da retirada unilateral de Israel, em 2005, deste território que ocupou durante 38 anos.

Um dos ataques, perto da aldeia de Al-Zawaida (centro), deixou 12 mortos, enquanto outro deixou pelo menos 18 mortos em Khan Younis (sul), segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Na noite de domingo, 24, pelo menos 70 pessoas foram mortas num ataque ao campo de refugiados de Al-Maghazi (centro), segundo a mesma fonte. O Exército israelense disse que estava “verificando o incidente”.