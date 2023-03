Rússia 'lamenta' voto do Brasil em resolução da ONU

O vice-chanceler russo Sergey Ryabkov afirmou nesta quinta-feira, 2, que a Rússia "lamenta" o voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU na semana passada. As declarações foram dadas em Genebra, numa entrevista coletiva e em resposta às perguntas da coluna de Jamil Chade, no UOL.

"Claro que é lamentável que o Brasil tenha votado da forma que fez", disse o chanceler, em resposta ao voto brasileiro, que condenou a agressão da Rússia à Ucrânia no marco de um ano da guerra e decidiu pela desocupação russa. A resolução foi aprovada com 141 votos favoráveis, mas mais de 30 países optaram pela abstenção, inclusive todos os demais países dos Brics.

"O voto mostra que foram feitas considerações outras que não aquelas sóbrias e uma profunda avaliação sobre o que ocorre e o que precedeu essa situação atual", afirmou.

"Essas considerações continuam. Se o Brasil fosse capaz de apreciar de forma completa a lógica intrincada desse caso trágico e desafiador, então acho que o Brasil votaria numa forma que pelo menos seria de abstenção", completou o russo.

Na ocasião, o diplomata disse que respeita" a vontade política do governo brasileiro em buscar uma solução para a guerra. No entanto, ele fez questão de ressaltar que o conflito bélico não precisa de mediação.

Apesar de lamentar o voto brasileiro, o vice-chanceler russo garantiu que as relações entre os dois países é "promissora" e a relação positiva continua.