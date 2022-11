Trump anuncia pré-candidatura à Presidência em 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sua pré-candidatura para retornar ao cargo em 2024. A informação foi dada durante um discurso de sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. Ele estava acompanhado de apoiadores.

No entanto, antes de concorrer à Presidência, Trump ainda terá que passar pela disputa interna do partido republicano. Caso vença as prévias, ele voltar a enfrentar o atual presidente Joe Biden nas urnas.

Na eleição de 2020, Biden conquistou 306 colégios eleitorais contra 232 de Trump. No modelo americano, são necessários 270 colégios para ser eleito.

O antigo Slogan usado durante as companhas passadas voltou a ser usado em sua fala durante o discurso. "Para fazer a América voltar a ser grande de novo, estou anunciando esta noite minha candidatura para presidente dos Estados Unidos".

Os documentos para protocolar a formalização da campanha já foram entregues a na Comissão Eleitoral Federal dos EUA pelos assessores de Trump.

No discurso, o ex-presidente atacou o atual Biden, durante o discurso. Trump usou a alta inflação e a escalada dos preços dos combustíveis.