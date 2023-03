Twitter apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta segunda

Usuários do Twitter tiveram dificuldades para usar a rede social nesta segunda-feira, 6. Segundo o DownDetector, plataforma que acompanha relatos de dificuldades com serviços online, os problemas começaram por volta das 14h.

A maioria dos usuários relatou estar com problemas no website. Em segundo lugar ficaram queixas com o aplicativo móvel e, em terceiro lugar, usuários afirmaram que tiveram problemas com a linha do tempo.

Para alguns usuários, a versão mobile do Twitter funcionava normalmente. Já para quem tentava usar o serviço no computador se deparava com um código de erro. Imagens e vídeos não estão aparecendo no feed e links de matérias compartilhadas na rede social não estão abrindo.

Em comunicado, o Twitter afirmou, na página de Suporte, que os problemas acontecem após uma mudança interna. "Algumas partes do Twitter podem não estar funcionando como esperado no momento. Fizemos uma mudança interna que teve algumas consequências inesperadas".

"Estamos trabalhando nisso agora e compartilharemos uma atualização quando for corrigido", completou.